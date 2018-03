Governo | M5S | bene incontri con altre forze politiche | dialogo per bene Paese

Governo - Guerini (Pd) al M5s : “Non servono incontri per rimarcare nostre distanze. Gioco puerile e inutile” : Luigi Di Maio arrivando alla Camera non commenta la decisione del Partito Democratico di non partecipare agli incontri proposti dai pentastellati per la giornata di oggi con tutti gli altri partiti. A illustrare la posizione dem, compatta in tutte le sue componenti sono sia Andrea Orlando “Irrituali questi incontri”, sia Lorenzo Guerini: “Non servono incontri per rimarcare la distanza dei nostri programmi. Questa è una perdita ...

Governo - LUIGI DI MAIO “IO PREMIER”/ Matteo Salvini - accordo con fronda M5s : “programmi - no poltrone” : GOVERNO, duello e dialogo tra Salvini e Di MAIO: M5s, “a noi il PREMIER”, replica il leader Lega “dove trovi 90 parlamentari?. Accordi e liti, il nodo Berlusconi e il piano del Carroccio(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 10:22:00 GMT)

Monti : “Un Governo Lega – M5s potrebbe causare all’Italia problemi giganteschi” : In una intervista a Il Foglio il senatore a vita spiega: "Se Di Maio e Salvini fossero coerenti con quello che hanno detto su lavoro, pensioni ed euro, un Governo formato da M5S e Lega potrebbe causare all'Italia problemi giganteschi".Continua a leggere

Governo - incontro M5s-Lega alla Camera in vista delle consultazioni al Quirinale. Poi vertice con FI e LeU. Il Pd non ci sarà : A Montecitorio è il giorno dell’incontro tra i capigruppo del Movimento 5 Stelle e della Lega. Si stanno vedendo, in questo momento, Giulia Grillo e Danilo Toninelli, per i 5 Stelle, Giancarlo Giorgetti e Gianmarco Centinaio per il Carroccio. Subito dopo i grillini, che hanno chiesto gli incontri di oggi con le altre forze politiche in vista delle consultazioni al Colle per la formazione del Governo che inizieranno la settimana prossima, ...

Governo : in corso incontro M5S-Lega : Roma, 29 mar. (AdnKronos) – E’ in corso a Montecitorio l’incontro tra i capigruppo del M5S e della Lega. Si stanno vedendo, in questo momento, Giulia Grillo e Danilo Toninelli, per i 5 Stelle, Giancarlo Giorgetti e Gianmarco Centinaio per la Lega. Subito dopo i grillini, che hanno voluto gli incontri di oggi con le altre forze politiche in vista delle consultazioni al Colle per la formazione del Governo che inizieranno la ...

Di Maio verso il Colle - missione Governo M5s/ Attacco a Salvini : "esecutivo con Pd e FI? Auguri" : Governo, duello e dialogo tra Salvini e Di Maio: M5s, “a noi il premier”, replica il leader Lega “dove trovi 90 parlamentari?. Accordi e liti, il nodo Berlusconi e il vertice dopo Pasqua(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 00:08:00 GMT)

Lega-M5s - duello su voti Governo - Salvini : 'M5S cerchi 90 voti'. Di Maio : 'Vuole voti Pd-Fi?' : Io al Colle vado da solo . Così ha scelto il centrodestra, per la prima volta va bene così...poi vediamo...". Così Matteo Salvini , parlando al Senato, conferma che il centrodestra andrà alle ...

Scintille Salvini-Di Maio - Pd snobba M5S - . Governo in alto mare : Ma se il M5S voleva puntare sulla politica "dei due forni", come qualche osservatore aveva suggerito, dal Pd per ora è giunta una risposta secca, con il rifiuto opposto all'invito dei capigruppo 5 ...

Lega-M5S - trattative in streaming ma nessuno cerca una soluzione per il Governo : Dallo streaming alla diretta che sa molto di reality, forse un po' farlocco ma dove i personaggi si muovono sapendo che c'è una telecamera che li segue, salvo poi appartarsi lo stretto necessario in ...

M5s a altri gruppi : domattina incontro su Governo - Pd si rifiuta : Roma, 28 mar. , askanews, Il previsto calendario delle 'consultazioni' a 5 stelle per ora non c'è: c'è l'annuncio, pubblicato sul blog delle stelle dai due capigruppo Giulia Grillo , Camera, e Danilo ...

Governo - M5s invita tutti i gruppi per dialogo sui temi : “Anche chi si è già messo all’opposizione”. Pd rifiuta : I 5 stelle hanno invitato tutti i capigruppo di tutti i gruppi parlamentari per un confronto sui “temi”. Chi ha già rifiutato è il Pd, che prima vuole vedere il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’appello dei grillini, pubblicato sul Blog delle Stelle, recita: “Per noi il punto di partenza è il nostro programma e l’obbiettivo è trovare le convergenze con i programmi degli altri. Non è un esercizio di ...

Governo - il M5s convoca tutti i capigruppo : "Siano responsabili" : Il M5s convoca per giovedì alle 9,30 a Montecitorio "i capigruppo di tutti i gruppi parlamentari per un confronto sui temi" in vista del nuovo Governo. Lo scrivono sul blog delle Stelle i capigruppo di Camera e Senato Giulia Grillo e Danilo Toninelli sottolineando che "il punto di partenza è il nostro programma e l'obiettivo è trovare le convergenze con i programmi degli altri. Auspichiamo che i capigruppo dimostrino la massima responsabilità".