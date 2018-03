Governo | incontro M5s-Lega alla Camera in vista delle consultazioni al Quirinale Poi

Governo : in corso incontro M5S-Lega : Roma, 29 mar. , AdnKronos, E' in corso a Montecitorio l'incontro tra i capigruppo del M5S e della Lega. Si stanno vedendo, in questo momento, Giulia Grillo e Danilo Toninelli, per i 5 Stelle, ...

Governo : in corso incontro M5S-Lega : Roma, 29 mar. (AdnKronos) – E’ in corso a Montecitorio l’incontro tra i capigruppo del M5S e della Lega. Si stanno vedendo, in questo momento, Giulia Grillo e Danilo Toninelli, per i 5 Stelle, Giancarlo Giorgetti e Gianmarco Centinaio per la Lega. Subito dopo i grillini, che hanno voluto gli incontri di oggi con le altre forze politiche in vista delle consultazioni al Colle per la formazione del Governo che inizieranno la ...

M5s a altri gruppi : domattina incontro su Governo - Pd si rifiuta : Roma, 28 mar. , askanews, Il previsto calendario delle 'consultazioni' a 5 stelle per ora non c'è: c'è l'annuncio, pubblicato sul blog delle stelle dai due capigruppo Giulia Grillo , Camera, e Danilo ...

Roma, 28 mar. (AdnKronos) – 'Il Partito Democratico di certo non parteciperà a nessun incontro sui programmi con altri in questi giorni. Noi attendiamo con rispetto prima di tutto le consultazioni del Presidente della Repubblica". Lo ha detto il segretario reggente del Partito Democratico Maurizio Martina.

Francia : Santanché - nuovo Governo affronti immigrazione incontrollata : Milano, 24 mar. (AdnKronos) – “Quello che è accaduto in Francia è terribile ed è un chiaro messaggio che il terrorismo islamico tesse ancora le sue trame attraverso cellule impazzite che da un momento all’altro possono scatenare l’inferno. Questo ci spinge a non abbassare la guardia anche da noi e a non illuderci di sembrare immuni da un pericolo reale. Mi auguro che il nuovo governo prenda ogni misura per contrastare un ...

Germania - rinviato incontro Gentiloni-Merkel per Governo Berlino : Berlino - Rinvio all'ultimora dell'incontro Gentiloni-Merkel. Il premier Italiano arriva nella capitale tedesca in mattinata per l'atteso faccia a faccia con la Cancelliera ma la full immersion nelle ...

Ilva - il 5 febbraio nuovo incontro tra Governo e parti sociali : Teleborsa, - "Non c'è mai stato un Governo così presente e così vigile in una trattativa così difficile, sicuramente una delle più complesse degli ultimi venti anni". E' quanto ha affermato il ...