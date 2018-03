Governo | in stallo le trattative M5S-Lega

Stallo Ars - Governo al bivio Due strade per avere i numeri : I governi di minoranza sono esistiti, capita, ma per durare e non condannare alla paralisi l'attività legislativa, hanno bisogno di un'intesa politica che incornici la loro stessa esistenza. Sono le ...

Pd : fase difficile - ora spettatore dopo 5 anni di Governo. Solo uno stallo può rimetterlo in gioco : Oggi la segreteria del partito ha confermato la linea: 'opposizione sì ma non Aventino'. Si andrà alla conta per i capigruppo perché Guerini e Marcucci sono entrambi troppo vicini a renzi. Si amplia ...

Le mosse possibili per sbloccare lo stallo e dar vita a un Governo : Ci vorrà un miracolo per dare un governo al paese. Per capirlo basta fare un banale esercizio. Immaginiamo che questa sia la sequenza del processo di formazione del prossimo governo. Mattarella potrebbe dare l’incarico a una personalità del centro-destra, visto che questo è lo schieramento con la base parlamentare più consistente...