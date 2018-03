Governo | in corso incontro M5S-Lega

Pd - Calenda : 'No a Governo con M5s - ma se lo chiede Mattarella il discorso cambia' : 'Penso che M5s e Lega abbiano molti punti del programma in comune. Se devono fare un governo, lo facciano. Normalmente quando uno vince le...

Alluvione Livorno - Rossi : “140 opere finite o in corso - ora tocca al Governo” : Sono 140 le opere o concluse o in corso per un importo complessivo di 29 milioni di euro nei primi cinque mesi di incarico del Commissario per la ricostruzione post Alluvione di Livorno. Però adesso sta a Parlamento e Governo stanziare le risorse necessarie a dare ristoro a famiglie e imprese, che hanno denunciato e documentato danni per 50 milioni di euro. È quanto ha annunciato il commissario alla ricostruzione post-Alluvione, Enrico Rossi, ...

'No al Governo pastrocchio - all'Europa dico una sola cosa'. Salvini - primo discorso da premier : 'Stiamo lavorando, entro aprile qualunque sia il governo c'è una manovra economica da preparare. Leggo che Bruxelles vuole nuove tasse, noi presenteremo una manovra alternativa fondata sul contrario: ...

Governo - i contatti tra Pd e Movimento 5 stelle sono in corso. Già da due giorni : Ci sono contatti tra il Pd e il Movimento 5 stelle. Se pubblicamente tutti smentiscono che ci sia davvero la possibilità di dialogare con gli storici nemici grillini, in privato sono al lavoro da lunedì per riuscire a creare un ponte. Come confermato a ilfattoquotidiano.it da fonti che chiedono di restare anonime, le manovre sono in corso già dal giorno dopo il voto: l’anima dissidente del Pd renziano, che fa capo soprattutto ad alcune ...

Il discorso di Salvini all'indomani del voto : 'Al Governo con la coalizione di centrodestra' : 'Io sono uso mantenere la parola data. Questo impegno prevede una coalizione di centrodestra con cui abbiamo il diritto e dovere di governare i prossimi anni. Ho letto tante analisi bizzarre su ...

Ema : M5S Milano - ricorso conferma scarsa credibilità Governo : Milano, 31 gen. (AdnKronos) - "E' giusto provarci ancora per avere la sede di Ema a Milano, ma sarebbe stato meglio che il governo italiano ci avesse creduto di più quando era il momento. E dopo le evidenti mancanze di Amsterdam ad essere pronta a ospitare l'Agenzia del Farmaco nei tempi e modalità

Ema - il ricorso del Governo italiano : «Fatti travisati - la sede passi a Milano» : Travisata la realtà e difetto di istruttoria sono i cardini su cui si basa il ricorso del Governo Gentiloni inviato alla Corte di Giustizia Ue (Italia-Consiglio C-59/18) sullo spostamento della sede dell’Agenzia ad Amsterdam...

Ema : partito il ricorso del Governo alla Corte europea per dati incompleti su sede Amsterdam : Sulla sede per l'Agenzia europea del Farmaco presentati due ricorsi: uno da parte di Palazzo Chigi e uno dal Comune di Milano. Si vuole verificare se la decisione è viziata da incompletezza di informazioni

Ema - depositato ricorso del Governo : 22.22 E' stato depositato in via telematica, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, il ricorso del Governo italiano alla Corte di giustizia Ue in merito all'assegnazione a Amsterdam della sede di Ema, l'Agenzia europea del farmaco. Per il ministro della Salute Lorenzin, per il ricorso "le possibilità sono poche perché conosciamo le procedure di Bruxelles". "E' però evidente -aggiunge il ministro- che se gli elementi a carico di Amsterdam ...

Ema - Governo italiano : ricorso alla Corte Ue per dati incompleti : Il governo italiano conferma che nelle prossime ore l'Avvocatura dello Stato presenterà ricorso presso la Corte di giustizia europea in merito alla assegnazione ad Amsterdam della sede di Ema attraverso una decisione nella sostanza assunta dal Consiglio europeo.

Governo italiano presenta ricorso a Corte giustizia su sede Ema : Roma, 30 gen. , askanews, Il Governo italiano presenta ricorso alla Corte di giustizia europea contro la decisione, affidata alla monetina, del Consiglio europeo di assegnare ad Amsterdam la sede dell'...

Ema a Milano - ricorso Governo a corte Ue per dati incompleti | : Il sindaco Sala, dopo un colloquio con Gentiloni, ha chiesto: "Governo alzi la voce con l'Europa". Si spera nell'assegnazione della sede dopo i dubbi su Amsterdam per le difficoltà organizzative. ...

Governo italiano presenta ricorso a Corte giustizia su sede Ema : Roma, 30 gen. , askanews, - Il Governo italiano presenta ricorso alla Corte di giustizia europea contro la decisione, affidata alla monetina, del Consiglio europeo di assegnare ad Amsterdam la sede ...

Ema - ricorso del Governo a corte Ue : 'Informazioni incomplete su sede Amsterdam' : Il governo italiano conferma che nelle prossime ore l'Avvocatura dello Stato presenterà ricorso presso la corte di giustizia europea in merito alla assegnazione ad Amsterdam della sede di Ema ...