Governo | Guerini Pd al M5s | “Non servono incontri per rimarcare nostre distanze Gioco

(Di giovedì 29 marzo 2018) Luigi Di Maio arrivando alla Camera non commenta la decisione del Partito Democratico di non partecipare agliproposti dai pentastellati per la giornata di oggi con tutti gli altri partiti. A illustrare la posizione dem, compatta in tutte le sue componenti sono sia Andrea Orlando “Irrituali questi”, sia Lorenzo: “Nonperla distanza dei nostri programmi. Questa è una perdita di tempo, unpuerile che non porta da nessuna parte. Ilè molto chiaro – conclude– qui M5S e Lega stanno trattando e usano ad intermittenza il Pd per migliorare le condizioni del loro accordo” L'articolo(Pd) al M5s: “Nonperpuerile e inutile” proviene da Il Fatto Quotidiano.