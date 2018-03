Governo | Di Maio ' Pd si sottrae a confronto | freno a cambiamento Convergenze sia a

Governo - Di Maio : ci sono convergenze su temi - a destra e sinistra : Roma, 29 mar. , askanews, 'Prima di presentarci dal Presidente Mattarella abbiamo invitato i capigruppo delle altre forze politiche al confronto, per sapere prima di tutto se ci siano convergenze sui ...

Governo - Salvini sfida Di Maio/ M5s incontra Fi - LeU - Lega : “confronto utile”. Carroccio e Pd stroncano il RdC : Governo, duello e dialogo tra Salvini e Di Maio: stroncato il reddito di cittadinanza, sfida sui programmi Accordi e liti, il nodo Berlusconi e il piano del Carroccio(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 16:18:00 GMT)

Governo - LUIGI DI MAIO “IO PREMIER”/ Matteo Salvini - accordo con fronda M5s : “programmi - no poltrone” : GOVERNO, duello e dialogo tra Salvini e Di MAIO: M5s, “a noi il PREMIER”, replica il leader Lega “dove trovi 90 parlamentari?. Accordi e liti, il nodo Berlusconi e il piano del Carroccio(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 10:22:00 GMT)

"Macché Governo tra Salvini e Di Maio E' solo un'ipotesi tecnica - non politica" : Marcello Veneziani ad Affaritaliani.it: governo Salvini-Di Maio? "Non penso proprio che nascerà. E' un'ipotesi tecnicamente possibile ma politicamente molto difficile. Non vedo una soluzione preferenziale e tantomeno quella più logica..." Segui su affaritaliani.it

Di Maio verso il Colle - missione Governo M5s/ Attacco a Salvini : "esecutivo con Pd e FI? Auguri" : Governo, duello e dialogo tra Salvini e Di Maio: M5s, “a noi il premier”, replica il leader Lega “dove trovi 90 parlamentari?. Accordi e liti, il nodo Berlusconi e il vertice dopo Pasqua(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 00:08:00 GMT)

Salvini : «A Di Maio mancano 90 voti vediamo dove li trova». La replica : «Vuole Governo con Pd e Berlusconi? Auguri» : «Oggi ci siamo scritti e vedrò Di Maio prima delle consultazioni ma dire "io io io" non è il miglior modo di dialogare. Gli servono 90 voti. Da solo dove va?»,...

Pensioni : programmi uguali Salvini-Di Maio ma duello sul Governo - le novità Video : Sulla carta rimangono i programmi uguali sulla riforma #Pensioni, uno dei tempi più caldi della campagna elettorale in cui Lega e Movimento 5 stelle, promettendo con insistenza l’abolizione della legge Fornero, hanno fatto la “parte del leone”. Non solo nei comizi, nei Video su Facebook e nelle dichiarazioni alla stampa e in tv ma anche nei programmi il movimento pentastellato e il Carroccio hanno messo nero su bianco il superamento dell’attuale ...

Lega-M5s - duello su voti Governo - Salvini : 'M5S cerchi 90 voti'. Di Maio : 'Vuole voti Pd-Fi?' : Io al Colle vado da solo . Così ha scelto il centrodestra, per la prima volta va bene così...poi vediamo...". Così Matteo Salvini , parlando al Senato, conferma che il centrodestra andrà alle ...

Scintille Salvini-Di Maio - Pd snobba M5S - . Governo in alto mare : Roma, 28 mar. , askanews, Per ora Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno ripreso a parlarsi pubblicamente, attraverso interviste, tweet e dichiarazioni, dopo settimane di contatti riservati, telefonate ...

Salvini sfida Di Maio : «No a un Governo di un anno - non mi vedo in un esecutivo con Renzi e Boschi» : Dalle telefonate al dialogo a distanza. Poi il gelo. E lo scontro. Matteo Salvini e Luigi Di Maio, sempre loro, si sfidano sulla premiership: si contano i numeri, si gioca con la tattica sullo sfondo ...

Scintille Salvini-Di Maio - Pd snobba M5S - . Governo in alto mare : Ma se il M5S voleva puntare sulla politica "dei due forni", come qualche osservatore aveva suggerito, dal Pd per ora è giunta una risposta secca, con il rifiuto opposto all'invito dei capigruppo 5 ...

Salvini sfida Di Maio : “Governo subito o elezioni”. La replica : “Vuole esecutivo con Pd e Fi? Auguri” : «Di Maio dice “o io o niente”? Quello è un ostacolo, non è il modo migliore per dialogare» dice il leader della Lega Matteo Salvini, che aggiunge: «Ma da solo Di Maio dove va...Voglio vederlo trovare 90 voti in giro, che dalla sera alla mattina si convincono. E poi 50 voti sono molti meno di 90». Il capo politico del M5s su twitter replica: «Salvin...

Governo - SALVINI “DI MAIO DOVE TROVI 90 VOTI?”/ Pd “no incontri con M5s” : replica “pensano solo alle poltrone” : GOVERNO, duello e dialogo tra SALVINI e Di MAIO: M5s, “a noi il premier”, replica il leader Lega “DOVE TROVI 90 parlamentari?. Accordi e liti, il nodo Berlusconi e il vertice dopo Pasqua(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 19:40:00 GMT)

Governo - scontro su vicepresidenze Salvini : a Di Maio mancano 90 voti Il candidato premier M5S : a lui ne bastano 50 del Pd? Auguri : 'Ma da solo Di Maio dove va...Voglio vederlo trovare 90 voti in giro, che dalla sera alla mattina si convincono. E poi 50 voti sono molti meno di 90'. Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini ...