Governo - Di Maio : “Convergenze da destra e sinistra - ma non dal Pd” | Salvini : dialogo - ma noi non subalterni : Governo, Di Maio: “Convergenze da destra e sinistra, ma non dal Pd” | Salvini: dialogo, ma noi non subalterni I Cinquestelle provano a portare avanti le loro “consultazioni”, prima di quelle ufficiali al Colle. Ma il dialogo sul Governo appare sempre difficile sull’incarico per la presidenza del Consiglio il leader: M5S ribadisce il primato di […]

Governo - Di Maio : "Convergenze da destra e sinistra - ma non dal Pd" | Salvini : "Dialogo ma non subalterni" : "Ci stiamo preparando alle consultazioni con il presidente della Repubblica. Prima di presentarci al Quirinale, abbiamo invitato i capigruppo delle altre forze politiche al confronto per sapere se ci sono convergenze, e ce ne sono, sia a destra che a sinistra". Lo ha detto Luigi Di Maio del M5S, aggiungendo però che il Movimento non ha trovato la sponda del Pd. "La strada è tracciata. La settimana prossima sarà importantissima", ha aggiunto.

Consultazioni Colle - Governo/ Mattarella : apre Casellati - chiude Di Maio. Ok Salvini e Berlusconi - nient Renzi : Governo, Calendario Consultazioni al Colle per il 4-5 aprile 2018: Casellati e Fico i primi da Mattarella, il M5s per ultimo. Separati Meloni, Berlusconi e Salvini, il Pd sarà senza Renzi(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 20:35:00 GMT)

Governo Di Maio-Salvini - Flat tax contro Reddito di Cittadinanza/ M5s : "convergenze a destra e sinistra" : Governo, Di Maio 'convergenze a destra e sinistra': sfida a Salvini, Flat Tax vs Reddito di Cittadinanza. Pd fuori dai giochi, rebus delle alleanze.

Governo - Di Maio : “Convergenze su temi sia a destra - sia a sinistra. Solo il Pd si è sottratto al confronto” : “Prima di presentarci dal Presidente Mattarella abbiamo invitato i capigruppo delle altre forze politiche al confronto, per sapere prima se ci sono convergenze sui temi importanti del Paese e posso dirvi che ci sono, sia a destra sia a sinistra. Ce lo aspettavamo. Perché le idee che portiamo avanti sono di buon senso e non hanno etichette ideologiche”. Lo afferma il leader del M5s Luigi Di Maio, in una diretta trasmessa sul proprio ...

Governo - Di Maio : 'Convergenze da destra e sinistra - ma non dal Pd' : "Ci stiamo preparando alle consultazioni con il presidente della Repubblica. Prima di presentarci al Quirinale, abbiamo invitato i capigruppo delle altre forze politiche al confronto per sapere se ci ...

Governo Di Maio-Salvini - Flat tax contro Reddito di Cittadinanza/ M5s : “convergenze a destra e sinistra” : Governo, Di Maio "convergenze a destra e sinistra": sfida a Salvini, Flat Tax vs Reddito di Cittadinanza. Il Pd fuori dai giochi, il rebus delle alleanze e i prossimi scenari(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 20:02:00 GMT)

Governo - Di Maio : ci sono convergenze su temi - a destra e sinistra : Roma, 29 mar. , askanews, 'Prima di presentarci dal Presidente Mattarella abbiamo invitato i capigruppo delle altre forze politiche al confronto, per sapere prima di tutto se ci siano convergenze sui ...

Governo - Di Maio 'Pd si sottrae a confronto - freno a cambiamento. Convergenze sia a destra sia a sinistra' : ROMA. I Cinquestelle provano a portare avanti le loro 'consultazioni', prima di quelle ufficiali al Colle. Ma il dialogo sul Governo appare sempre difficile. Le difficoltà emerse nei giorni scorsi ...

Governo - Salvini sfida Di Maio/ M5s incontra Fi - LeU - Lega : “confronto utile”. Carroccio e Pd stroncano il RdC : Governo, duello e dialogo tra Salvini e Di Maio: stroncato il reddito di cittadinanza, sfida sui programmi Accordi e liti, il nodo Berlusconi e il piano del Carroccio(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 16:18:00 GMT)

Governo - LUIGI DI MAIO “IO PREMIER”/ Matteo Salvini - accordo con fronda M5s : “programmi - no poltrone” : GOVERNO, duello e dialogo tra Salvini e Di MAIO: M5s, “a noi il PREMIER”, replica il leader Lega “dove trovi 90 parlamentari?. Accordi e liti, il nodo Berlusconi e il piano del Carroccio(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 10:22:00 GMT)

"Macché Governo tra Salvini e Di Maio E' solo un'ipotesi tecnica - non politica" : Marcello Veneziani ad Affaritaliani.it: governo Salvini-Di Maio? "Non penso proprio che nascerà. E' un'ipotesi tecnicamente possibile ma politicamente molto difficile. Non vedo una soluzione preferenziale e tantomeno quella più logica..." Segui su affaritaliani.it

Di Maio verso il Colle - missione Governo M5s/ Attacco a Salvini : "esecutivo con Pd e FI? Auguri" : Governo, duello e dialogo tra Salvini e Di Maio: M5s, “a noi il premier”, replica il leader Lega “dove trovi 90 parlamentari?. Accordi e liti, il nodo Berlusconi e il vertice dopo Pasqua(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 00:08:00 GMT)

Salvini : «A Di Maio mancano 90 voti vediamo dove li trova». La replica : «Vuole Governo con Pd e Berlusconi? Auguri» : «Oggi ci siamo scritti e vedrò Di Maio prima delle consultazioni ma dire "io io io" non è il miglior modo di dialogare. Gli servono 90 voti. Da solo dove va?»,...