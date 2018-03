Governo | consultazioni al via il 4 aprile | si parte con Casellati e Fico | Ecco il

Consultazioni per nuovo Governo - il calendario : si inizia il 4 aprile - : Dopo la sosta pasquale il presidente della Repubblica Mattarella comincia il giro di faccia a faccia per conferire l'incarico e provare a formare un esecutivo. Mercoledì prossimo al Quirinale ...

Governo - Mattarella avvia le consultazioni il 4 aprile : si parte con Casellati e Fico : La prima figura istituzionale a recarsi dal Presidente della Repubblica sarà il presidente del Senato. Sarà poi il turno del presidente della Camera e del Presidente emerito Giorgio Napolitano. Il 5 aprile toccherà invece a Pd, Forza Italia, Lega e M5s.

Martina al Pd : summit su Governo subito dopo le consultazioni : Roma, 29 mar. , askanews, 'Convocheremo prima i gruppi parlamentari e poi la direzione nazionale subito dopo le consultazioni al Quirinale così da poter valutare tutti insieme la situazione politica'. Lo ha annunciato in una dichiarazione il segretario reggente del Partito Democratico Maurizio Martina.

Governo - incontro M5s-Lega alla Camera in vista delle consultazioni al Quirinale. Poi vertice con FI e LeU. Il Pd non ci sarà : A Montecitorio è il giorno dell’incontro tra i capigruppo del Movimento 5 Stelle e della Lega. Si stanno vedendo, in questo momento, Giulia Grillo e Danilo Toninelli, per i 5 Stelle, Giancarlo Giorgetti e Gianmarco Centinaio per il Carroccio. Subito dopo i grillini, che hanno chiesto gli incontri di oggi con le altre forze politiche in vista delle consultazioni al Colle per la formazione del Governo che inizieranno la settimana prossima, ...

Dal 3 aprile le consultazioni. Per il nuovo Governo subito una manovra : Il governo dovrà mettere in piedi subito una manovrina e poi trovare 30 miliardi per il def oltre alle somme necessarie per le nuove scelte politiche del neo esecutivo -