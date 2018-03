GOTHAM - Fugone da Arkham Cosa dobbiamo aspettarci dall' episodio 4x16

lostinaflashforward

(Di giovedì 29 marzo 2018) La follia sta per riversarsi per le strade di. Jerome è pronto ad evadere dae con lui, tutti i migliori pazzi diè una città che non dorme mai, e per un cattivo che viene sconfitto, un altro è subito pronto a scatenare un’altra guerra, nell’di stasera “One Of My Three Soups".Si è molto discusso in questi giorni sulla possibile identità da cattivo di Jerome e perché sia stato smentito essere lui il Joker. Dopo alcune foto trapelate nei giorni scorsi, i fan hanno provato a formulare diverse teorie su Jerome, a conferma che il personaggio di Cameron Monaghan sia uno dei più amati della serie.Sappiamo che Cameron in ogni caso resterà nello show, questo lo diamo per certo (anche perché sennò i fan si rivoltano) e pare che interpreterà due personaggi, e Morena Baccarin e Benjamin Mackenzie, hanno rivelato che Jerome potrà contare sull’alleanza di un ...