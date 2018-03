Gossip e Tv : Emma Marrone - da coach di Amici a giudice di X Factor? : La dodicesima edizione di X Factor sta scaldando i motori: anche se le nuove puntate del talent show andranno in onda da ottobre 2018 su Sky, già da adesso gli addetti ai lavori sono alla ricerca dei personaggi che giudicheranno le esibizioni dei ragazzi in gara. Data per certa l'assenza di Levante e in forse quella di Manuel Agnelli, un noto sito di Gossip sostiene che sarebbero stati contattati due amatissimi cantanti per il ruolo di giudici ...

Gossip U&D - Tina nei guai dopo la torta in faccia a Gemma : scoppia la bufera Video : Tina Cipollari continua a fare di testa sua a Uomini e donne [Video] e anche oggi pomeriggio abbiamo visto che la storica opinionista del dating show di Maria De Filippi è stata protagonista di un episodio a dir poco umiliante nei confronti della dama torinese #Gemma Galgani. Durante la puntata del programma di Maria De Filippi abbiamo visto che ci sono stati dei nuovi contrasti molto accesi tra Tina e Gemma: la Cipollari attaccava la Galgani ...

Biondo ed Emma fidanzati?/ Amici 17 - scoppia il Gossip tra lezioni di italiano e coccole - e Annalisa Scarrone? : Biondo prima pazzo di Annalisa Scarrone e poi di Emma Muscat, la sua collega ad Amici 17, i due sono davvero fidanzati? Ecco gli ultimi rumors sulla presunta coppia(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 04:27:00 GMT)

Uomini e Donne/ Tina Cipollari "soffia" un altro cavaliere a Gemma Galgani? Spunta il Gossip! (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Tina Cipollari tronista: anche Armando pronto a corteggiarla? Nuovo brutto colpo in arrivo per Gemma Galgani (Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 07:05:00 GMT)

Biondo ed Emma Muscat stanno insieme?/ Amici 17 - scoppia il Gossip : avvicinamenti che non mentono... : Emma Muscat e Biondo stanno insieme? Tra i due cantanti di Amici 17 c'è un forte feeling e alcuni indizi social sembrano confermare che è amore...(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 07:11:00 GMT)

Gossip : Emma Marrone e Belen Rodriguez seducono i social a modo loro : Per anni Belen Rodriguez ed Emma Marrone sono state paragonate da molti per la 'disavventura' sentimentale che le ha viste protagoniste assolute del Gossip (il tradimento di Stefano De Martino alla cantante in diretta tv resta uno degli episodi più chiacchierati dell'ultimo decennio), ma oggi le due ex 'rivali' in amore sembrano avere più di qualcosa in comune. Osservando i profili social della pugliese e dell'argentina, infatti, è facile notare ...

Gossip Amici 17 : Emma e Biondo vicini - Claudia 'lascia' Alessandro Video : Nella scuola di #Amici 17 è tempo d'amore? Stando ai #Gossip che stanno circolando sul web da qualche giorno a questa parte, sembrerebbe proprio di sì. Dopo essersi resi protagonisti di un 'triangolo amoroso' [Video], per esempio, Claudia e Alessandro hanno ufficializzato sui social network il loro legame a discapito della cantante Nicole il rapper Biondo, invece, ultimamente appare sempre più vicino alla bella collega maltese Emma: che anche ...

Gossip Amici 17 : Emma e Biondo vicini - Claudia 'lascia' Alessandro : Nella scuola di Amici 17 è tempo d'amore? Stando ai Gossip che stanno circolando sul web da qualche giorno a questa parte, sembrerebbe proprio di sì. Dopo essersi resi protagonisti di un 'triangolo amoroso', per esempio, Claudia e Alessandro hanno ufficializzato sui social network il loro legame (a discapito della cantante Nicole); il rapper Biondo, invece, ultimamente appare sempre più vicino alla bella collega maltese Emma: che anche tra ...

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni - Tina e Gemma si contendono Giorgio? Scoppia il Gossip (Trono Over) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono Over. Giorgio Manetti torna a parlare di Gemma Galgani e della loro storia d'amore e ammette: "Saremmo potuti stare insieme per sempre se solo..."(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 12:48:00 GMT)

Gossip - Stefano De Martino racconta : 'Quella volta che lasciai Emma per Belen' Video : Emma Marrone, #Stefano De Martino e #Belen Rodriguez; sono questi tre personaggi del mondo della musica e dello spettacolo ad aver monopolizzato per anni il #Gossip nostrano con i loro 'intrecci' amorosi. Il settimanale 'Chi', a pochi giorni dal debutto del ballerino nel ruolo di inviato dell'Isola dei famosi, ha raccolto il suo sfogo anche sulla chiacchierata vicenda del suo tradimento ai danni della cantante. Scopriamo insieme cosa ha detto il ...

Gossip - Stefano De Martino racconta : 'Quella volta che lasciai Emma per Belen' : Emma Marrone, Stefano De Martino e Belen Rodriguez; sono questi tre personaggi del mondo della musica e dello spettacolo ad aver monopolizzato per anni il Gossip nostrano con i loro 'intrecci' amorosi. Il settimanale 'Chi', a pochi giorni dal debutto del ballerino nel ruolo di inviato dell'Isola dei famosi, ha raccolto il suo sfogo anche sulla chiacchierata vicenda del suo tradimento ai danni della cantante. Scopriamo insieme cosa ha detto il ...

Uomini e Donne Gossip - tutti contro Giorgio : la frase a Gemma non piace : gossip Uomini e Donne: Giorgio e Gemma, la frase del cavaliere che il pubblico non ha approvato Gemma sembra non riuscire a darsi pace. La dama del Trono Over pare sia tornata a corteggiare Giorgio. Il cavaliere del parterre maschile di Uomini e Donne ha messo in chiaro la sua posizione, ma la donna non […] L'articolo Uomini e Donne gossip, tutti contro Giorgio: la frase a Gemma non piace proviene da gossip e Tv.

Gossip : Gemma e Giorgio di nuovo in coppia? Parla Maria De Filippi Video : Cosa sta succedendo tra #Gemma e Giorgio nelle ultime puntate del Trono Over di Uomini e donne? Questa è la domanda che si stanno facendo i fan del programma di Canale 5 da qualche settimana, e più precisamente da quando le anticipazioni hanno iniziato a raccontare di un timido riavvicinamento tra i due ex. Se la dama torinese è palesemente disposta a dare una seconda chance alla storia d'amore, il cavaliere appare irremovibile; a provare a fare ...

Gossip : Gemma e Giorgio di nuovo in coppia? Parla Maria De Filippi : Cosa sta succedendo tra Gemma e Giorgio nelle ultime puntate del Trono Over di Uomini e donne? Questa è la domanda che si stanno facendo i fan del programma di Canale 5 da qualche settimana, e più precisamente da quando le anticipazioni hanno iniziato a raccontare di un timido riavvicinamento tra i due ex. Se la dama torinese è palesemente disposta a dare una seconda chance alla storia d'amore, il cavaliere appare irremovibile; a provare a fare ...