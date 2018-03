Google permette di chiedere il rimborso dei servizi acquistati sul Play Store entro 14

Google Assistant e Pay vi permetteranno di inviare soldi a parenti e amici : Google Assistant si integra con Google Pay in modo che gli utenti possano inviare tramite comandi vocali denaro ai propri parenti o amici.Google Assistant, l’assistente virtuale di Google che vi permette di compiere varie attività attraverso semplici comandi vocali, da oggi ha una funzionalità in più.Google Assistant integra adesso Pay, il servizio di pagamento in mobilitàIl colosso americano ha infatti integrato il servizio di pagamento ...

Google Play facilita il cambio di paese e permette test interni agli sviluppatori : Google Play Store consente agli sviluppatori di invitare fino a 100 utenti fidati per eseguire dei test, mentre diventa un po' più facile cambiare il proprio paese. L'articolo Google Play facilita il cambio di paese e permette test interni agli sviluppatori proviene da TuttoAndroid.

Google Lens in Assistant ora permette la selezione del testo : Google Lens, uno dei servizi più interessanti lanciati da Big G negli ultimi anni, permette finalmente la selezione del testo anche in Assistant. Negli scorsi mesi Lens è stato rilasciato sia per l'app Foto che per Google Assistant, tuttavia si evidenziava una certa mancanza di uniformità. Adesso Google ha deciso di rimediare. L'articolo Google Lens in Assistant ora permette la selezione del testo proviene da TuttoAndroid.

Google Contatti permette ora di inviare denaro con Google Pay : Google Contatti sta iniziando a includere una funzione per il trasferimento del denaro attraverso Google Pay: la novità è in rollout lato server e sta piano piano raggiungendo i Paesi in cui il servizio di pagamento di Big G è disponibile. L'articolo Google Contatti permette ora di inviare denaro con Google Pay proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 10 Pro (in America Latina) si aggiorna e permette di accendere il display con Google Assistant : Huawei Mate 10 Pro, con particolare riferimento al modello destinato al mercato dell'America Latina, si aggiorna e rende possibile accendere il display con Google Assistant. Una feature molto comoda quando ad esempio si hanno le mani occupate. Per sapere se e quando questa nuova feature arriverà anche sui vostri Mate 10 Pro e sui vostri altri smartphone Huawei e Honor, continuate a seguirci. L'articolo Huawei Mate 10 Pro (in America Latina) si ...

Google Chrome riceverà presto la stampa N-up e permetterà di risparmiare carta : Google Chrome potrebbe presto introdurre il supporto alla stampa N-up, permettendo in questo modo di risparmiare carta quando si stampano più pagine. La feature potrebbe arrivare con la versione 68 di Google Chrome. Inizialmente sarebbe attivabile tramite la pagina dei flag, in un secondo momento arriverebbe sulla versione stabile di Chrome. L'articolo Google Chrome riceverà presto la stampa N-up e permetterà di risparmiare carta è stato ...

Google Maps permetterà agli utenti di suggerire i nomi delle vie mancanti : Il recente aggiornamento di Google Maps, arrivata alla versione 9.71, prepara la strada alla segnalazione dei nomi delle vie mancanti, segnalazioni sul livello della batteria, tempi di transito e nuove scorciatoie. L'articolo Google Maps permetterà agli utenti di suggerire i nomi delle vie mancanti è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google Foto permette di visualizzare le anteprime delle foto senza avere l’app installata : Google foto sta testando la funzione App Preview Messaging, ripresa da Google Allo, permettendo di visualizzare un'anteprima delle immagini condivise anche senza avere l'applicazione installata L'articolo Google foto permette di visualizzare le anteprime delle foto senza avere l’app installata è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google Chrome per Android a breve dovrebbe permettere l’aggiunta manuale di nuove password : Stando ad un nuovo commit relativo a Google Chrome per Android, a breve dovrebbe essere introdotta la possibilità di aggiungere manualmente nuove password L'articolo Google Chrome per Android a breve dovrebbe permettere l’aggiunta manuale di nuove password è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google Maps 9.70 beta permette di cancellare i luoghi visitati e prepara molte novità : Ancora una volta l'aggiornamento della versione beta di Google Maps, arrivata ormai alla versione 9.70, non porta grandi novità. È possibile aggiungere o cancellare i luoghi visitati ma le vere novità sono nascoste nel codice: nuove scorciatoie, dettagli relativi alle foto del cibo, informazioni sugli spettacoli e prenotazione dei biglietti e molto altro ancora. L'articolo Google Maps 9.70 beta permette di cancellare i luoghi visitati e ...

Google Play Film non permette la cancellazione dei contenuti acquistati e ora è un problema : L'impossibilità di cancellare Film o serie TV dalla propria libreria di Google Play Film era una problematica secondaria che ha acquistato più importanza con l'introduzione del supporto ai Film in 4K, decisamente più "pesanti" di quelli in definizione standard (480p) o in alta definizione (1080p). L'articolo Google Play Film non permette la cancellazione dei contenuti acquistati e ora è un problema è stato pubblicato per la prima volta su ...