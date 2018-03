Google Maps mostra ora una nuova sezione Domande & Risposte alle Guide Locali

Piccole novità per Google Maps - che si prepara per le recensioni accurate : Nuovo aggiornamento per Google Maps, arrivato alla versione 9.74, con alcuni piccoli cambiamenti e nuove conferme relative all'imminente arrivo del sistema di recensione dei ristoranti. L'articolo Piccole novità per Google Maps, che si prepara per le recensioni accurate proviene da TuttoAndroid.

WinGo Maps - la UWP non ufficiale di Google Maps arriva sul Microsoft Store : [Aggiornamento1 21/03/2018] WinGo Maps è adesso disponibile al download sul Microsoft Store ad un costo pari a 1,99 euro ma con la possibilità di provarlo comunque gratuitamente. Il link è situato in fondo all'articolo. Articolo originale, Il 4 gennaio vi avevamo comunicato che uno sviluppatore indipendente aveva appena rilasciato una UWP del tutto nuova in grado di mostrare le mappe di Google con tutte le varie ...

Google aggiorna Maps e Telefono con piccoli ritocchi grafici e funzionali : Google Maps e Google Telefono sono state aggiornate nel Play Store con piccole novità, che vanno a migliorare l'esperienza generale di utilizzo e a ritoccare qualche elemento grafico.

Google lancia Instant Play - aggiorna Maps e App Google e arricchisce Google Pay : Goog,e presenta Google Play Instant per provare giochi e app, aggiorna Maps e App Google, aggiunge la possibilità di acquistare biglietti per i mezzi pubblici su Google Pay e premi per gli utenti che si registrano prima della pubblicazione dei giochi.

Google Maps : in test nuove scorciatoie personalizzabili sulla home - arriveranno anche da noi? : Iniziano a comparire in giro per il mondo i primi segni riguardanti una nuova ed utile funzione di Google Maps , quella relativa alle nuove scorciatoie . Non si tratta di una novità assoluta, visto che tale strumento è stato citato in ...

Ma è proprio vero che Google Maps sa le strade meglio di noi? : I ricercatori della California sanno bene che lo studio dei flussi del traffico stradale è una scienza difficile che riserva tantissime sorprese, e quando parlano con l'Atlantic sono cauti nel ...

Ora Google Maps indica i percorsi per le sedie a rotelle : La libertà passa anche dalla tecnologia e così Google Maps si rinnova per venire incontro alle esigenze di chi ha una mobilità limitata. La novità si chiama “wheelchair accessible”, in italiano “accessibile in sedia a rotelle”, ed è già disponibile. È dedicato a chi vuole muoversi con i mezzi pubblici senza barriere e crea un percorso a prova di quattro ruote, indicando solo le vie percorribili ed evitando le scale e tutti gli altri impedimenti ...

Google Maps diventerà un videogioco. Anzi - tantissimi - in realtà aumentata : Ne arriveranno tanti, in stile Pokémon Go. Ispirati ai franchise e ai brand più noti, da Jurassic World a The Walking Dead. Si tratta di mobile game a realtà aumentata, giochi per lo smartphone che potranno godere di una rinnovata spinta grazie all’apertura di Google Maps per questo genere di applicazioni. La tanto decantata AR di cui si tessevano (forse troppo) le lodi durante la surreale esplosione della caccia ai mostriciattoli si declinerà ...

Google Maps introduce i percorsi accessibili alle sedie a rotelle in cinque città - ma non in Italia : Google Maps aggiunge la possibilità di calcolare percorsi accessibili alle sedie a rotelle, iniziando da cinque grandi città, che rappresenteranno solo la prima fase di un miglioramento molto importante.

Google Maps si apre ai videogame - previsti tanti nuovi Pokémon Go : Prepariamoci all’abbattersi di una slavina di giochi in stile Pokémon Go sui nostri smartphone. Tramite un intervento su uno dei suoi numerosi blog, Google ha infatti appena annunciato di avere messo la sterminata mole di dati che costituisce il database di Google Maps a disposizione di tutti gli sviluppatori di app che vogliano creare un’esperienza di gioco ambientata nel mondo reale. In parole povere, chiunque voglia creare un ...

Google rende open-source Maps - DeepLab-v3+ e Resonance Audio : porte aperte allo sviluppo : Google rende open source Google Maps per gli sviluppatori di videogiochi, la tecnologia dietro la modalità ritratto di Pixel 2 DeepLab-v3+ e Resonance Audio: ecco tutti i dettagli.

Super Mario su Google Maps/ La Nintendo festeggia l’idraulico : cresce l'attesa per Tennis Aces : Per festeggiare il mitico personaggio dei giochi Nintendo, Google Maps inserisce la sua icona sull’app. Tante curiosità su un videogioco che ha fatto epoca.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 22:07:00 GMT)

