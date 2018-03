Google ha comprato una delle più grandi piattaforme di immagini Gif

agi

(Di giovedì 29 marzo 2018) E’ la più grande piattaforma di GIF, leanimate che spopolano ovunque su Web, in particolare su Messenger, Twitter e WhatsApp. Si chiama Tenor, è una startup fondata nel 2014 basata a San Francisco, ed è l’ultima acquisizione di. Un affare, di cui non sono stati resi noti i termini finanziari, da 12 miliardi di ricerche e 300 milioni di utenti al mese, secondo quanto dichiarato da Tenor, che permetterà alla società di Mountain View di inserirsi nei servizi di messaggistica istantanea e in tutte lecollegate alla compagnia, tra cui proprio Messenger. Le GIF offrono l'opportunità di comprimere molte informazioni in file facilmente condivisibili e Tenor è unaconsiderate più attive e in più rapida crescita. Le due società già collaboravano e ...