God of War | un video ci mostra come è stato realizzato lo stile di combattimento di Kratos

God of War : niente "New Game Plus" - gli sviluppatori hanno pensato a qualcosa di diverso dopo il termine della storia : Una delle uscite di maggior peso di questo 2018 è sicuramente quella di God of War per PlayStation 4. Con l'avvicinarsi del lancio del titolo in rete si fanno sempre più numerose le informazioni e i dettagli sulla nuova avventura di Kratos, le notizie più recenti ci parlavano delle possibili similitudini con un altra pesante esclusiva PS4, ovvero The Last of Us.Ora, il director Cory Barlog, torna a condividere dettagli e, stando a quanto ...

Il finale di God of War scontenterà i giocatori? Le ultime indiscrezioni : Poco meno di un mese ci separa dall'avvento sul mercato dell'atteso ritorno sulla scena videoludica di God of War, la serie curata dai ragazzi di Santa Monica che per l'approdo ufficiale su PS4 (non tenendo conto dell'edizione rimasterizzata di God of War 3, ndr) si appresta a lasciare i lidi greci della città di Sparta e limitrofe per abbracciare le fredde lande nordiche e le corrispettive leggende e mitologie norrene. Un titolo, questo God ...

Cory Barlog spiega perché God of War non è un reboot della serie : Manca meno di un mese all'uscita di God of War per PlayStation 4, e tutti i fan storici della saga non stanno nella pelle nonostante il titolo appaia molto diversi dai canoni a cui ci ha abituato negli anni Santa Monica Studio, con le precedenti iterazioni. Tuttavia, gameplay a parte, la nuova avventura di Kratos nel pantheon della mitologia norrena non ripudierà affatto quanto accaduto in passato: insomma, non sarà un reboot, e questo lo ...

God of War : Cory Barlog racconta come nasce uno dei titoli più attesi del 2018 : In occasione del Preview Event di God of War di Milano, abbiamo avuto la possibilità di conoscere ed intervistare Cory Barlog, Game Director del gioco per Santa Monica Studio. Barlog è un volto noto per i fan di God of War, avendo già lavorato ai primi titoli della saga ed è stato fortemente cercato da Santa Monica Studio per l’epico ritorno di Kratos su PlayStation dopo ben 5 anni di assenza. L’uscita di God of War è attesa per il 20 aprile ...

Il director di God of War ha un messaggio per tutti i giocatori : God of War è da poco entrato ufficialmente in fase Gold: ciò significa che lo sviluppo del gioco è terminato ed è pronto per essere distribuito a stampa e commercio per la messa in vendita, il prossimo 20 di aprile per PlayStation 4. Per l'occasione, nelle ultime ore, il team che ha lavorato sul nuovo capitolo della serie targato Santa Monica Studios ha lasciato un messaggio per i fan. Più precisamente è stato Cory Barlog, director di ...

God of War : vi saranno personaggi femminili incredibili : Per quanto riguarda la narrativa, God of War tratta la storia di un padre e suo figlio, per cui la domanda posta al capo di Santa Monica Studios era se ci fossero personaggi femminili forti nel gioco, e se avessero considerato la possibilità di una "Dea della Guerra" in seguito ai cameo di Artemide, Afrodite e simili nei capitoli precedenti.Come riporta Gamereactor, Barlog conferma la presenza di personaggi femminili di rilievo nel gioco. "Non ...

God of War sarà pieno di segreti e easter eggs : God of War sta per arrivare e le voci sul suo conto sono sempre più numerose.Come riporta Gamingbolt, il gioco incoraggerà l'esplorazione del suo vasto mondo invitando alla ricerca e perlustrazione dei sentieri battuti per trovare oggetti e bottini. Il gioco inoltre, riferisce il director Cory Barlog, avrà segreti e easter eggs nascosti ovunque."Ci sono riferimenti e segreti nascosti ovunque, e intendo letteralmente ovunque: parliamo di oggetti ...

God of War has : vi saranno personaggi femminili incredibili : Per quanto riguarda la narrativa, God of War tratta la storia di un padre e suo figlio, per cui la domanda posta al capo di Santa Monica Studios era se ci fossero personaggi femminili forti nel gioco, e se avessero considerato la possibilità di una "Dea della Guerra" in seguito ai cameo di Artemide, Afrodite e simili nei capitoli precedenti.Come riporta Gamereactor, Barlog conferma la presenza di personaggi femminili di rilievo nel gioco. "Non ...

Quattro chiacchiere con Cory Barlog - Director di God of War - intervista : Nel corso della nostra prova del nuovo God of War, abbiamo avuto il piacere di scambiare Quattro chiacchiere con Cory Barlog, personalità famosa per la sua affezione alle esperienze narrative in singleplayer. Cory è una persona a cui non dispiace parlare, senza peli sulla lingua, spesso capace di sollevare polemiche nei confronti dell'industria videoludica. A noi si è però presentato nelle vesti di padre orgoglioso e ci ha raccontato come il suo ...

God of War rivoluziona il combat system - Santa Monica evolve il gameplay della serie : Il ritorno sulla scena videoludica della serie God of War è senz'altro stato richiesto a gran voce dall'ampissima fanbase del pelatone spartano più amato di sempre. Di tempo dall'ultima iterazione della saga ne è ormai passato un bel po' (non contiamo ovviamente la remastered del terzo capitolo approdata “di recente” su PS4), e la necessità di ampliare l'esperienza battagliera di Kratos si faceva sempre più impellente negli studi dei ragazzi di ...

God of War : il gioco vanterà una telecamera innovativa : God of War è atteso per il prossimo mese dopo una sfilza di filmati, gameplay ed indiscrezioni riguardo l'atteso titolo.Il director del gioco Cory Barlog, riporta Dailystar, ha deciso di condividere con la stampa la nuova tecnica adottata dalla produzione per la telecamera. Una delle caratteristiche più distintive del nuovo capitolo di God of War sarà infatti la telecamera: essa sarà senza soluzione di continuità, accompagnandoci nell'avventura ...

God of War pieno di segreti ed easter eggs - parla il director Cory Barlog : God of War uscirà in esclusiva su PS4 il prossimo 20 aprile, quindi manca davvero pochissimo al momento che tantissimi giocatori aspettavano da anni. Il marketing si sta muovendo e le interviste ormai fioccano. L'ultima in ordine di tempo l'ha rilasciata il director del gioco, Cory Barlog, direttamente a PlayStation Blog. Si è parlato innanzitutto di un nuovo Kratos, un personaggio meno bidimensionale rispetto ai passati capitoli del ...

Director di God of War : "Kratos era un mostro - Atreus tirerà fuori la sua umanità" : Con il rapido avvicinarsi del lancio di God of War Cory Barlog, Director del gioco, ha l'occasione di parlarci maggiormente degli elementi distintivi che caratterizzano ogni elemento del titolo di Santa Monica, e in una recente intervista ha raccontato nel dettaglio del particolare rapporto che lega i due protagonisti, Kratos e suo figlio Atreus.Come ricorda Gaming Bolt, nei precedenti capitoli della serie Kratos era motivato solo dalla fame di ...

Director di God of War : "Kratos era un mostro - Atreus tirerà fuori la sua umanità" : Con il rapido avvicinarsi del lancio di God of War Cory Barlog, Director del gioco, ha l'occasione di parlarci maggiormente degli elementi distintivi che caratterizzano ogni elemento del titolo di Santa Monica, e in una recente intervista ha raccontato nel dettaglio del particolare rapporto che lega i due protagonisti, Kratos e suo figlio Atreus.Come ricorda Gaming Bolt, nei precedenti capitoli della serie Kratos era motivato solo dalla fame di ...