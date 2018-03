GOD EATER 3 | Nuovi dettagli da Bandai Namco

Annunciato GOD EATER 3 per PS4 e PC : God Eater 3 sarà distribuito per PlayStation 4 e PC, ad annunciarlo è proprio Bandai Namco in via ufficiale.Come riporta Gematsu infatti, l'annuncio è stato comunicato durante l'evento in occasione dell'ottavo anniversario di God Eater 3 in Giappone. Le piattaforme per il nuovo capitolo della saga non erano in precedenza confermate.Namco lancia anche il secondo trailer e 23 minuti di gameplay del gioco. Nel traielr possiamo vedere l'introduzione ...