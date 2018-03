huffingtonpost

: RT @axelvassallo: @Angela41399053 @RaiUno @AleGreco72 @FrancescoLancia #Angela niente è stato deciso per il prossimo anno i palinsesti autu… - Angela41399053 : RT @axelvassallo: @Angela41399053 @RaiUno @AleGreco72 @FrancescoLancia #Angela niente è stato deciso per il prossimo anno i palinsesti autu… - HuffPostItalia : Gli autunnali di Luca Ricci: un romanzo di rara bellezza -

(Di giovedì 29 marzo 2018) In una Roma d'inizio autunno, dove l'acciottolato delle strade assume sfumature cangianti per via dei riflessi delle pozzanghere, è ambientata la vicenda del protagonista de ''Gli'', il primoscritto da, uno dei più brillanti e prolifici autori del panorama letterario italiano, e pubblicato dalla casa editrice La Nave di Teseo.Il protagonista è uno scrittore, che all'età di cinquant'anni, prova un manifesto disinteresse nei confronti della vita che lo circonda. La scrittura non lo esalta più come un tempo, e persino, la sua vita matrimoniale si è oramai ridotta a una prevedibile e desolata routine dove Sandra, moglie e donna ancora piacente, non corrisponde più all'emblema della felicità. Le amorevoli attenzioni che, inizialmente, riusciva a donarle con trasporto, adesso non esistono più e ...