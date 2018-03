Gli assegni delle pensioni | il 70% sotto i 1000 euro

Pensioni - Inps : “Più del 70% deGli assegni mensili privati è inferiore a 1.000 euro” : Le Pensioni private erogate dall’Inps vigenti nel 2018 sono 17,88 milioni, di queste 12,8 milioni, ovvero il 70,8%, sono inferiori a 1.000 euro. Lo rileva l’Inps nell’Osservatorio sulle Pensioni appena pubblicato secondo il quale la percentuale delle Pensioni fino a mille euro arriva all’86,6% per le donne. Il dato non tiene conto delle Pensioni pubbliche (con la media di importo molto più alta) e di quelle dello spettacolo. Bisogna ricordare ...

Lissone. Assegni di studio e Buoni libro aGli studenti delle Scuole di Secondo Grado : il Comune premia 67 studenti meritevoli

Pensioni : Italia e Spagna in austerity - ma in Germania Gli assegni crescono Video : Se in Italia il problema più sentito in merito al comparto previdenziale è quello della mancata flessibilita' in uscita dal lavoro [Video], in Spagna la tensione resta alta riguardo le mancate rivalutazioni degli assegni rispetto all'inflazione. Si tratta di aspetti che abbiamo gia' approfondito in alcuni nostri precedenti articoli e che sono stati ampiamente sottolineati anche dai tecnici internazionali. Le ultime conferme in ordine di tempo ...

RIFORMA PENSIONI/ L'allarme di Damiano suGli assegni di reversibilità (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. L'allarme di Damiano sugli assegni di reversibilità. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 27 marzo(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 17:54:00 GMT)

Riforma pensioni/ FdI vuol raddoppiare Gli assegni di invalidità (ultime notizie : Riforma pensioni, oggi 21 marzo. FdI vuol raddoppiare gli assegni di invalidità. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 13:44:00 GMT)

Tagli alle pensioni - via Gli assegni alle mamme e le tredicesime : proposta la nuova "dieta" per i conti italiani : Le nostre pensioni costano troppo. Incidono sui conti pubblici perennemente gravati dal debito pubblico in una misura che continua ad attirare l'attenzione degli osservatori internazionali. Un nuovo ...

Emette deGli assegni con il libretto dell'ex moglie : segnalato per truffa : Recuperati 3 assegni. A seguito di segnalazione, gli agenti di Porto Torres, sono intervenuti presso la locale agenzia della B.N.L, dove un individuo ha tentato di incassare un assegno dell'importo di ...

In attesa del reddito di cittadinanza ci sono Gli assegni familiari : Qualcuno dopo il 4 marzo è corso a chiedere il reddito di cittadinanza, ma in attesa di vedere se le promesse elettorali saranno mantenute si può già godere degli

Udc - Romano difende Ruggeri : "Polemiche strumentali : ritardi neGli assegni di cura dovuti alla riclassificazione. Ora ne usufruiscono il ... : ... il quale si dissocia dagli attacchi sferrati nei confronti del Governatore Emiliano e dell'Assessore al Welfare Ruggeri, ai quali esprime tutta la sua solidarietà umana e politica. strumentalizzare ...

Riforma Pensioni 2018/ Assegni d’oro : la mossa di Di Maio e la ‘battaGlia’ sui vitalizi (ultime notizie) : Riforma Pensioni novità 2018, oggi 18 marzo. Le alternative per le imprese all’Ape aziendale. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 09:45:00 GMT)

Riforma pensioni/ Fratelli d'Italia rilancia il raddoppio deGli assegni d'invalidità (ultime notizie) : Riforma pensioni, oggi 17 marzo. Fratelli d'Italia rilancia il raddoppio degli assegni d'invalidità. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 13:21:00 GMT)

Disabili contro Emiliano a Bari per assegni di cura bloccati da luGlio : “Vergognati”. Le scuse e le promesse del governatore : Oltre un centinaio tra Disabili, ammalati di Sla, loro familiari e membri di associazioni di volontariato che si occupano dell’assistenza completa dei malati gravi, hanno protestato questa mattina, giovedì 15 marzo, a Bari dinanzi alla sede della presidenza della Regione Puglia con un presidio che ha bloccato il traffico e creato disagi sul lungomare. La protesta è nata per i ritardi nella erogazione degli assegni di cura necessari per ...

