Giuseppe Sala prosciolto dall'accusa di abuso d'ufficio : Il sindaco di Milano Giuseppe Sala è stato prosciolto dall'accusa di abuso d'ufficio nel procedimento con al centro l'appalto per la Piastra dei Servizi dell' Esposizione universale. Lo ha deciso il gup Giovanna Campanile.L'accusa riguardava l'affidamento diretto, senza gara, alla Mantovani spa della fornitura di 6mila alberi per arredare il sito espositivo. Il primo cittadino è a processo in un'altra tranche dell'indagine con ...

Giuseppe Sala : "Renzi ha dato - passiamo oltre. Pd all'opposizione - M5S e Lega si facciano il loro governo" : "Matteo Renzi ha fatto la sua parte, ora si passi oltre. Che non vuol dire che la politica italiana passerà oltre Renzi, ma che in questo momento il Pd deve essere affidato ad altri". La pensa così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che a margine dell'inaugurazione di Tempo di Libri risponde anche a chi gli chiede se Paolo Gentiloni possa essere l'uomo giusto per ripartire. "Gentiloni – osserva Sala - ha dimostrato di avere ...

La Corte dei Conti contesta al sindaco di Milano - Giuseppe Sala - un danno erariale di 2 - 2 milioni per la fornitura degli alberi a Expo : La procura della Corte dei Conti della Lombardia ha notificato al sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in qualità di ex ad di Expo, un avviso preliminare contestando un presunto danno erariale da 2,2 milioni di euro relativo all'assegnazione diretta della fornitura degli alberi alla Mantovani Spa per il sito di Rho Pero. Lo stesso atto, che dà il via al procedimento contabile, è stato notificato anche al direttore generale ...

Ema - Giuseppe Sala : ho chiamato Gentiloni - oggi parte il ricorso : Milano, 30 gen. , askanews, 'Ho chiamato il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e gli ho detto 'è il momento di essere aggressivi, proviamoci fino in fondo' e da quello che mi ha detto, ed è senz'...

Giuseppe Sala critica le liste Pd : 'Renzi si è preso molto. Mi sarei aspettato più rispetto degli equilibri' : E' chiaro che se va bene poi mette contenti tutti - osserva - se va male ha comunque aperto un nuovo mondo anche un po' per sé". Ha quindi una squadra parlamentare per seguire altre strade? "...