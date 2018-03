Giunta regionale approva Piano sviluppo strategico ZES

Zingaretti presenta la nuova Giunta regionale : confermata l'assenza di assessori reatini : RIETI - Il presidente della Regione, Nicola Zingaretti, presenta la giunta e arriva la conferma dell'assenza di assessori reatini. Nella giunta ci sono: Massimiliano Smeriglio, Alessandra Sartore, ...

approvato dal consiglio delle autonomie locali il percorso di autonomia predisposto dalla Giunta regionale. soddisfatto l'assessore ... : ... la riforma delle province; la liquidazione delle comunità montane; l'accorpamento delle aziende sanitarie; l'abbattimento dei costi della politica. dalla "regione leggera" bisogna però passare alla "...

Sertori è in pole per la Giunta regionale : Sempre più vicino, per la Valtellina, un posto al tavolo della nuova giunta regionale. Lo dicono i numeri raccolti da Massimo Sertori e lo dicono le voci di corridoio. Tuttavia serviranno ancora un ...

Neve - la Giunta regionale ha deciso di chiedere lo stato di emergenza nazionale : La Giunta regionale ha deciso di chiedere lo stato d'emergenza nazionale a seguito delle abbondanti e prolungate nevicate, soprattutto nelle aree appenniniche, e dell'ondata di maltempo che ha colpito ...

Estrazione gas dal lago di Bomba : la Giunta regionale ribadisce il no : Il Sottosegretario Regionale Mazzocca rende noto come sia stata trasmessa al Governo la Deliberazione della Giunta Regionale con la quale si ribadisce il No all’Estrazione di gas dal giacimento del lago di Bomba. “Con questo atto – commenta Mazzocca – teniamo fede all’impegno preso con le popolazioni di far valere le nostre ragioni sia partecipando a tutte le fasi del processo amministrativo previsto dalla legge sia continuando la nostra ...

Finale amaro per la vertenza Cotir : 27 licenziati - mentre la Giunta regionale abbandona la ricerca : 'La Regione non ha voluto dar seguito al progetto di riordino esclusivamente per la manifestazione di una volontà politica del Governo regionale, che in questi anni ha solo illuso le aspettative dei ...