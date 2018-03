Giuliana Cascone canta Complicated di Avril Lavigne | Francesco Renga la rincorre nel

optimaitalia

(Di giovedì 29 marzo 2018)didurante la seconda Blind Audition di The Voice of Italy. La concorrente della provincia di Ragusa si è presentata alle audizioni e si è cimentata in una cover di, accompagnata dalla sua inseparabile chitarra., 17 anni, si dice "innamorata da sempre della musica". All'età di 13 anni,è stata vittima di numerose critiche da parte dei coetanei, sia per la sua voce che per il suo fisico. "Sembrava che nessuno credesse in me", raccontaa The Voice of Italy. Le critiche, però, sono state per lei una corazza che l'hanno rafforzata passo dopo passo.A The Voice of Italy,die si presenta forte e a testa alta. La sua cover nella celebre ed immortale canzone di, eseguita in maniera del tutto originale, purtroppo non è bastata a far girare i ...