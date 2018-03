Giovedì Santo | il significato dell’altare della Reposizione

meteoweb.eu

(Di giovedì 29 marzo 2018) Al terminemessa in Coena Domini del, L’Eucaristia viene riposta e custodita nell’altare, chiamato, nel linguaggio popolare di alcune regioni del sud Italia, sepolcro; termine improprio in quanto non simboleggia la morte di Gesù ma è il luogo in cui adorare l’Eucaristia. Il termine giusto è altare o cappella. Parliamo dello spaziochiesta allestito, al termineMessa in Coena Domini, per accogliere le specie eucaristiche consacrate, conservandole sino al pomeriggio del Venerdì, quando verranno distribuite ai fedeli per la comunione sacramtale.Tra gli addobbi tipici dei sepolcri: fiori bianchi, vino fatto bollire con incenso, semi di grano germogliati al buio che simboleggiano il passaggio dalle tenebreMorte di Gesù alla sua Resurrezione.Nell’altare sono collocati: il tavolo, simbolo del sacrificio; il ...