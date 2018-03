Giovedì santo | il significato della ' Lavanda dei piedi'

Don Primo Mazzolari - Giovedì Santo/ “Voglio bene a Giuda - è mio fratello : anche io sono come lui” : Un anno prima della sua morte, don Primo Mazzolari tenne una delle sue omelie più famose, il gioRno del Giovedì Santo, proclamando Giuda suo fratello e pregando per lui(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 11:21:00 GMT)

Giovedì santo : Papa sarà nel carcere di Regina Coeli per lavanda dei piedi : Con la messa della 'lavanda dei piedi' oggi si entra nel vivo delle celebrazioni pasquali. Papa Francesco, dopo la messa della mattina in basilica vaticana, si recherà nel pomeriggio nel carcere ...

Messa Coena Domini - Giovedì Santo/ Lavanda dei piedi - diretta streaming video : il Papa in carcere Regina Coeli : Santa Messa in Coena Domini e Lavanda dei piedi: il Giovedì Santo con Papa Francesco nel carcere di Regina Coeli. diretta streaming video, i gesti che iniziano il Triduo Pasquale(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 07:22:00 GMT)

Giovedì SANTO/ L'ultima corsa in ginocchio a lavare i piedi : L'ultima cena, l'ultimo momento di compagnia con gli amici, l'ultimo gesto: il più grande. Inchinarsi e lavare loro i piedi, dare loro la sua carne e il suo sangue da mangiare. MARCO POZZA(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 06:09:00 GMT)PASQUA/ La volpe e il mistero di un pugno di giornate "sante"Tra passione e pensione

Giovedì santo : il profondo significato religioso della lavanda dei piedi : La lavanda dei piedi è un rituale caratteristico della Messa in Coena Domini del Giovedì Santo. Il rimando è all’Ultima Cena di Gesù, nel corso della quale Egli, alzatosi da tavola, si tolse le vesti, si cinse la vita con un asciugamano e, con un catino pieno d’acqua, lavò i piedi agli Apostoli. Quando toccò a Simon pietro, questi si oppose al gesto di Gesù, dicendo: “Signore tu lavi i piedi a me?”. E Gesù rispose: “Quello che io gaccio, tu ora ...

Giovedì santo : il significato dell’altare della Reposizione : Al termine della messa in Coena Domini del Giovedì Santo, L’Eucaristia viene riposta e custodita nell’altare della Reposizione, chiamato, nel linguaggio popolare di alcune regioni del sud Italia, sepolcro; termine improprio in quanto non simboleggia la morte di Gesù ma è il luogo in cui adorare l’Eucaristia. Il termine giusto è altare o cappella della Reposizione. Parliamo dello spazio della chiesta allestito, al termine della Messa in Coena ...

Giovedì santo : il giro delle sette chiese : Col tempo il “fare il giro delle sette chiese” è diventato un modo di dire, acquisendo un significato negativo: quello di andare da un p osto all’altro, perdendo molto tempo inutilmente. Ma in origine, il giro delle sette chiese formalizzava un traguardo: ottenere l’indulgenza plenaria, concessa in occasione del Giubileo.Secondo alcuni storici, già nel 7° secolo era tradizione romana recarsi in pellegrinaggio alle tombe di Pietro e Paolo ma la ...

Giovedì santo : ultimo giorno di Quaresima e introduzione al Triduo : Il Giovedì Santo è entrato a far parte del Triduo con l’ultima riforma del Concilio Vaticano II, o meglio, ne è una introduzione. Esso è l’ultimo giorno di Quaresima e, con la Messa in Coena Domini, inizia il Triduo pasquale. Il Giovedì Santo è riservato a due distinte celebrazioni liturgiche: la Messa Crismale al mattino, concelebrata, nella chiesa cattedrale, dal vescovo con tutto il suo presbiterio. Viene così chiamata perch é il Vescovo, ...

Don Matteo 11 in onda il Giovedì santo : verso il finale di stagione : Ascolti boom per Terence Hill nei panni del prete detective. Don Matteo 11 terrà compagnia ai telespettatori anche Giovedì 29

La processione del Giovedì santo di Marsala? E' in diretta su Tp24 e Rmc 101 Tv : Da oltre un decennio, con l'avvento dell'Informatica e dei canali social e streaming, si possono raggiungere migliaia di spettatori in ogni angolo del mondo, come testimoniano le recensioni arrivate ...

Ascolti TV | Giovedì 1 febbraio 2018. Don Matteo 28.2% - Zalone 13.1%. Costantino chiude al 3.2% - Santoro al 4%. MasterChef 3.9%-4.5% : Terence Hill Su Rai1 Don Matteo 11 ha conquistato 6.704.000 spettatori pari al 28.2% di share. Su Canale 5 Che Bella giornata ha raccolto davanti al video 3.090.000 spettatori pari al 13.1% di share. Su Rai2 Le Spose di Costantino ha interessato 815.000 spettatori pari al 3.2% di share. Su Italia 1 Iron Man ha intrattenuto 1.498.000 spettatori (6.4%). Su Rai3 M di Michele Santoro ha raccolto davanti al video 914.000 spettatori pari ad uno share ...

Programmi TV di stasera - Giovedì 1 febbraio 2018. Su Rai3 ultimo appuntamento con M e Michele Santoro : Michele Santoro Rai1, ore 21.25: Don Matteo 11 - 1^Tv Fiction di Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio, Alexis Sweet del 2017, con Terence Hill, Nino Frassica. Prodotta in Italia. L’amore sbagliato: Una ragazzina si ritrova a essere vittima di un atto di bullismo e, dalle indagini, uscirà un’inaspettata verità. Mentre il PN Nardi chiede aiuto a Cecchini per nascondere il cane dalla sua ex fidanzata, che è tornata a Spoleto per ...

M di Michele Santoro stasera in tv Giovedì 25 gennaio. Le anticipazioni della terza puntata : Torna questa sera 25 gennio su Rai3 , l'appuntamento settimanale con la trasmissione M condotta e ideata da Michele Santoro . anticipazioni La terza - e penultima - puntata di 'M' , stasera alle 21:15 ...

Programmi TV di stasera - Giovedì 25 gennaio 2018. Su Rai3 Michele Santoro con M : Michele Santoro Rai1, ore 21.25: Don Matteo 11 - 1^Tv Fiction di Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio, Alexis Sweet del 2017, con Terence Hill, Nino Frassica. Prodotta in Italia. La vera ricchezza: Una compagna di scuola di Sofia è stata aggredita. I Carabinieri e Don Matteo cercano di capire la dinamica dell’aggressione. Intanto la “Capitana” è determinata a riconquistare l’ex fidanzato, che sta pensando di farsi ...