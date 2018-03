Giornata Fai a Napoli | liceali al museo con il cartellino ' scuola-sfruttamento'

Blastingnews

(Di giovedì 29 marzo 2018) Il 25 marzo scorso, domenica della Palme, si è svolta laFai (Fondo Ambiente Italiano) e in occasione dell'evento 40mila studenti delle scuole medie e superiori hanno guidato i visitatori alla scoperta dei luoghi aperti per la sedicesime edizione come musei, palazzi, parchi che fanno parte del nostro patrimonio culturale e storico, ribattezzandoli apprendisti ciceroni. Un progetto incluso nella famosa o famigerata - dipende dal punto di vista - alternanzalavoro che prevede l'obbligo di partecipazione ad attività lavorative per tutti gli alunni, durane l'ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado, nella misura di 200 ore nei licei e 400 ore negli istituti tecnici e professionali. Uncon scritto alternanza-Tra questi anche gli studenti del Liceo Vittorio Emanuele II di, che però esibivano uno stranodi ...