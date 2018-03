Giordano | ' Vi spiego perché la sinistra è in crisi e come potrebbe

Blastingnews

(Di giovedì 29 marzo 2018) Nelle scorse ore nei pressi di piazza Montecitorio a Roma, ha intervistato in esclusiva Franco, noto esponente politico, gia' tre volte deputato per Rifondazione Comunista fra il 1996 e il 2008, e segretario nazionale di tale partito fra il 2006 e il 2008 succedendo a Fausto Bertinotti; in to tra i fondatori di SEL con Nichi Vendola VIDEO. Vediamo che cosa ci ha detto riguardo alla fase politica attuale.: 'Governo Lega-M5S? Possibile nonostante interessi contrapposti; situazione è drammatica', cosa pensa della fase politica attuale e in particolare dell'ipotesi che possa nascere un #Governo fra Lega e M5S? Io trovo complicato che in queste condizioni possano formare un Governo. Naturalmente non condivido le impostazioni di questi due partiti: uno ha fatto del razzismo la bandiera principale della propria identita' politico-culturale, ...