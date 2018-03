Ginnastica | Olimpiadi Tokyo 2020 | la strada dell’Italia | tra Mondiali e Coppa del Mondo

oasport

(Di giovedì 29 marzo 2018) La corsa verso lediè già partita: mancano soltanto due anni al grande appuntamento e tutte le Nazionali si stanno già preparando per arrivare in Giappone al meglio della condizione. L’Italia ha messo nel mirino la rassegna a cinque cerchi già da diverse stagioni: il sogno è quello di essere competitivi con la squadra e di provare a lottare per un piazzamento importante, magari cercando di sovvertire tutti i pronostici della vigilia e insidiarsi nella lotta per le medaglie nella prova che misura la validità di un intero movimento. Il DT Enrico Casella sta cercando di allestire una formazione che nel Sol Levante riesca a brillare e a fare sognare i tanti appassionati come non è mai successo nel recente passato. Ricordiamo che il nostro migliore risultato è l’argento ad Amsterdam 1928 e che soltanto una volta abbiamo disputato la Finale (Londra 2012). ...