Giappone | vendite retail crescono dell' 1 | 8% annuo in febbraio

Attack on Titan 2 è in cima alle vendite digitali per PS4 in Giappone : Sony Interactive Entertainment ha pubblicato i suoi dati di vendita per il PlayStation Store Giapponese relativo alla settimana tra il 12 e il 18 marzo, riporta Dualshockers.Come possiamo vedere noi stessi, Sony non rilascia i numeri ma sappiamo quali giochi hanno avuto risultati migliori di altri. Dopo due settimane NieR: Automata è completamente scomparso dalla classifica, mentre vediamo comparire in cima al podio Attack on Titan 2 di Koei ...