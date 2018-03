Gianni Morandi ricorda Fabrizio Frizzi alla chiusura del tour Applausi e standing

Concerto a sorpresa per Gianni Morandi sotto i portici di Torino : Concerto a sorpresa per Gianni Morandi, ieri a Torino. Il cantante si è fermato a cantare “Scende la pioggia” con alcuni artisti di strada nel centro della...

Gianni Morandi ricorda Frizzi al concerto - standing ovation lunga un minuto : Quando Gianni Morandi chiama il popolo dei suoi fan risponde. Si è chiuso in grande stile al Mediolanum Forum di Assago, sold out, il Gianni Morandi Tour 2018 d’amore d&rsquo...

La maratona di Gianni Morandi al Forum di Assago con l’omaggio a Frizzi e la sorpresa Rovazzi (video) : Gianni Morandi al Forum di Assago completa la sua maratona con un grande concerto nel quale non sono mancati gli omaggi e le sorprese. L'artista di Monghidoro ha infatti voluto ricordare l'amico Lucio Dalla e Fabrizio Frizzi, scomparso nella notte tra il 25 e il 26 marzo scorso. Con 42 canzoni in scaletta, Gianni Morandi ha così scritto la parola fine sulla leg invernale del tour dedicato a D'amore d'autore, che ha aperto con Dobbiamo Fare ...

Gianni Morandi chiude il tour al Mediolanum Forum di Assago : “Canterò finché avrò forza” : Gianni Morandi chiude il tour al Mediolanum Forum di Assago e fa una promessa molto importante ai suoi fan. L'artista si appresta a concludere la prima leg del suo tour con l'ultima tappa da tenersi presso il grande palasport alle porte di Milano, ma i live continueranno anche nei prossimi mesi con il grande evento all'Arena di Verona del 25 aprile. Quella dell'anfiteatro scaligero è una buona occasione per riproporre tutta la musica che ha ...

Gianni Morandi - show-evento a Verona. 'Smettere Mai - finché avrò la forza' : Oltre quaranta brani, due ore di live, "le canzoni del mio nuovo album che grandi artisti hanno scritto per me, e naturalmente tutte le canzoni della mia storia, della mia vita". La nuova avventura di ...

Al Bano/ Il pubblico è tutto per lui : troverà il nuovo Gianni Morandi? (The Voice of Italy 2018) : Al Bano, il pubblico è tutto per lui: come si comporterà il noto cantante da giudice? Di sicuro sarà pronto a portare in scena la sua grande personalità. (The Voice of Italy 2018)(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 08:52:00 GMT)

Appuntamento siciliano con Gianni Morandi : Il Pal’Art Hotel ospiterà stasera 17 marzo, l’unico Appuntamento siciliano di Gianni Morandi. Anche il live di Acireale, organizzato da Giuseppe Rapisarda

Anche Gianni Morandi sul palco del Lucca Summer Festival : Indietro 16 marzo 2018 2018-03-15T15:39:08+00:00 Roma – Sui social è un vero e proprio influencer e per tanti è una star indiscussa del web: stiamo parlando di Gianni Morandi, certezza della musica italiana ormai dagli anni Sessanta. I suoi live si sa sono di tutti e per tutti, Morandi è infatti uno dei pochi artisti capaci di […] L'articolo Anche Gianni Morandi sul palco del Lucca Summer Festival proviene da NewsGo.

Annunciati nuovi concerti di Gianni Morandi nel 2018 - le date estive tra Modena e Lucca Summer Festival : biglietti in prevendita su Ticketone : In arrivo nuovi concerti di Gianni Morandi nel 2018: il cantautore italiano sarà in tour nei principali Festival estivi! Attualmente in tour nei palazzetti dello sport italiani, Gianni Morandi sta registrando un successo grandioso: grandi vendite e numerose affluenze nel Gianni Morandi Tour 2018, partito lo scorso 22 febbraio da Jesolo. Si aggiungono nuovi appuntamenti con il tour di Gianni Morandi nel 2018, che dopo il successo nei ...

Gianni Morandi al Carpi Summer Fest 2018 con Coez e James Blunt - date concerti e biglietti in prevendita : Presentato il calendario degli eventi della kermesse modenese: ci sarà anche Gianni Morandi al Carpi Summer Fest 2018, che andrà in scena dal 15 al 19 luglio torna per il terzo anno consecutivo. Il Festival dell'estate emiliana torna ad animare in 5 serate Piazza dei Martiri a Carpi, con uno spettacolo diverso ogni giorno: Gianni Morandi, Coez, James Blunt sono gli headliner degli show musicali, ma non mancano quelli comici con Paolo Migone, ...

Gianni Morandi e l’invadenza dei fan : fotografato nei bagni di un autogrill : C’è di peggio nella vita. Così, alla fine della fiera, Gianni Morandi ha liquidato dalle colonne del suo stesso profilo di Facebook le polemiche sull’ultimo episodio che lo ha visto protagonista: domenica 11 marzo il cantante nativo di Monghidoro è stato fotografato da una sua ammiratrice all’interno dei bagni di un autogrill, un momento prima (o dopo, non è dato sapere) che espletasse le sue funzioni fisiologiche. LEGGI: ...

Gianni Morandi foto in bagno all'autogrill/ Barbara d’Urso : “Fotografato mentre fa pipì! Vi sembra normale?” : Gianni Morandi foto in bagno all'autogrill, fan in agguato alla toilette. Il cantante ci sorride su dopo la rabbia iniziale ma sui social scoppia la polemica.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 17:06:00 GMT)