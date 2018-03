GIANFRANCO D' ANGELO RESPINTO AI FUNERALI DI FABRIZIO FRIZZI La precisazione non cancella

GIANFRANCO D'angelo respinto ai funerali di Fabrizio Frizzi/ Ecco cosa aveva scritto il giorno della scomparsa : Il noto attore Gianfranco D'angelo, attraverso uno sfogo pubblicato su Facebook, svela di essere stato respinto ai funerali di Fabrizio Frizzi: "Mi hanno detto che era per pochi intimi"(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 13:30:00 GMT)

Fabrizio Frizzi - GIANFRANCO D’Angelo si sfoga : “Mi hanno respinto al funerale-spettacolo dicendo che era “per pochi”. Ciao Fabrizio” : Questa mattina diecimila persone si sono radunate in piazza del Popolo a Roma per l’ultimo saluto a Fabrizio Frizzi. Una piazza gremita per l’ultimo saluto al conduttore 60enne che se n’è andato nella notte tra il 25 e il 26 marzo: c’erano persone comuni, telespettatori, dipendenti dell’azienda pubblica e tanti suoi conoscenti. Dentro la chiesa, invece, le persone più vicine a Frizzi, dai parenti più stretti ai ...