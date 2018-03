Blastingnews

: GF 15 concorrenti svelati quattro vip che faranno parte del cast: - notizie_star : GF 15 concorrenti svelati quattro vip che faranno parte del cast: - GuidaTV88 : GF 15 concorrenti: svelati quattro vip che faranno parte del cast: - FleppyBord : GF 15 concorrenti: svelati quattro vip che faranno parte del cast VIDEO: -

(Di giovedì 29 marzo 2018) Il ''Grande Fratello Nip 2018'' nel mese di aprile ritornera' su Canale 5 VIDEO con la sua quindicesima edizione. Tuttavia, quest'anno ildel famoso reality non sara' composto solo da persone non famose, ma bensì ci saranno anche alcuni personaggi gia' noti al mondo dello spettacolo. Infatti, nelle ultime ore una notizia rilasciata dal sito ''DavideMaggio.it'' ha svelato i priminomi ufficiali del ''Grande Fratello 15''. Scopriamo assieme nel proseguo dell'articolo tutti i dettagli a riguardo. ''GF Nip'' news: Barbara Ritorna al timone del reality Finalmente, la Mediaset nella settimana scorsa ha sciolto il nodo riguardante la conduzione del reality del ''#gf 15'': a spuntarla è stata la conduttrice Barbara D'Urso. Quest'ultima infatti, tramite il suo programma ''Pomeriggio Cinque'' ha confermato che ad aprile ritornera' in prima serata per condurre il ''Grande ...