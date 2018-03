Genesis Essentia Concept - La sportiva elettrica che guarda al futuro

quattroruote

(Di giovedì 29 marzo 2018) Una granturismodalle grandi aspirazioni, caratterizzata dal design ricercato e da soluzioni tecnologiche d'avanguardia. questa la descrizione che la(marchio di lusso della Hyundai) ha dato della, presentata al Salone di New York. Design emozionale. Lo stile viene definito "Athletic Elegance", ma l'ambizioso progetto non dovrebbe rimanere lettera morta: laviene infatti descritta come iliniziale di una vera GT, segno che un prodotto simile è realmente nei piani di sviluppo del marchio. Il team di Luc Donckerwolke ha lavorato combinando stile, citazioni classiche ed efficienza aerodinamica, disegnando la carrozzeria di carbonio per integrare il dna del giovane brand e introdurre nuovi stilemi. il caso della Crest Grille frontale evoluta e dei gruppi ottici Quad Lights già visti sullaGV80, che sono ...