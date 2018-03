GEMMA GALGANI Uomini e Donne | nuova lite con Tina Cipollari e chiusura con Giocondo

Uomini e Donne - trono over : GEMMA GALGANI e TINA CIPOLLARI - continuano i contrasti : Nei vari forum dedicati a Uomini e Donne sono emerse delle informazioni sulla registrazione del trono over avvenuta martedì 27 marzo 2018: Maria De Filippi, in primis, ha rivolto la sua attenzione su alcune fan dell’opinionista TINA CIPOLLARI presenti nel pubblico; le Donne infatti, per segnalare la loro vicinanza alla vamp, avevano indosso una maglietta con il volto della CIPOLLARI (il capo di abbigliamento conteneva persino la scritta ...

GEMMA Galgani/ Uomini e Donne : la dama difende la "mummia" : La puntata di oggi, giovedì 29 marzo, del trono over di Uomini e Donne si apre con un siparietto delle “regine” del programma, ovvero Gemma Galgani e Tina Cipollari.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 09:50:00 GMT)

Uomini e Donne / Anticipazioni - GEMMA GALGANI e il ricordo commosso di Fabrizio Frizzi (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono Over. Sempre più critiche per Sossio Aruta: il pubblico non perdona il suo comportamento in studio con le dame. Presto l'addio?(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 16:10:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Valentina Autieri contro GEMMA GALGANI : una nuova alleata per Tina (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono over. La dama ValenTina Autieri nuova alleata di Tina Cipollari contro Gemma Galgani? Ancora problemi per la dama....(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne Puntata di Oggi 27 marzo 2018 : GEMMA GALGANI si farà corteggiare insieme a Tina Cipollari! : In questo video vedrete quello che accadrà nella prossima Puntata di Uomini e Donne Classico! Gemma annuncia che si farà corteggiare insieme a Tina! Nilufar non riesce a domare i suoi pretendenti che sono ormai dei cavalli imbizzarriti. Lorenzo fa una sorpresa a Sara, ma questa crede che lui sia troppo eccentrico! Uomini e Donne: Gemma Galgani annuncia ai corteggiatori di Tina che presto sarà affianco a lei a farsi ...

UOMINI E DONNE/ GEMMA GALGANI e Giorgio Manetti ricordano Fabrizio Frizzi (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono over e news: Sossio Aruta balla in mutande sui social e scoppia l'ennesima polemica. Pioggia di critiche per il cavaliere.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 15:27:00 GMT)

GEMMA GALGANI si trasferisce al Trono Classico. Si fa corteggiare insieme a Tina! : Gemma Galgani sorprende il pubblico e approda a Uomini e Donne Classico per farsi corteggiare insieme a Tina Cipollari. Il pubblico la accoglie a braccia aperte! Le vicende di Tina e Gemma continuano ad appassionare il pubblico e sembra proprio che le due donne non riescano a stare lontane per molto tempo. Questa volta non si tratta di gavettoni o di torte in faccia, ma di una sorpresa che ha letteralmente sbalordito tutti: Gemma Galgani ...

Uomini e Donne anticipazioni : GEMMA GALGANI sfida Tina Cipollari : Gemma Galgani ruba i corteggiatori di Tina a Uomini e Donne? La settimana a Uomini e Donne si aprirà con l’eterna sfida tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Dopo le gare a passo di danza delle scorse stagioni, il banco di prova per la bionda opinionista e la dama di Torino si sposterà su un altro livello. Oggi pomeriggio alle 14.45 su Canale5, la Galgani tornerà protagonista nel Trono Classico. Il segmento young della trasmissione ...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 26 marzo 2018 : GEMMA GALGANI si farà corteggiare insieme a Tina Cipollari! : In questo video vedrete quello che accadrà nella prossima Puntata di Uomini e Donne Classico! Gemma annuncia che si farà corteggiare insieme a Tina! Nilufar non riesce a domare i suoi pretendenti che sono ormai dei cavalli imbizzarriti. Lorenzo fa una sorpresa a Sara, ma questa crede che lui sia troppo eccentrico! Uomini e Donne: Gemma Galgani annuncia ai corteggiatori di Tina che presto sarà affianco a lei a farsi corteggiare! Maria De ...

Uomini e Donne/ GEMMA GALGANI e Tina : cambio di ruolo in tv? Lo sfogo della Cipollari (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani da dama diventa opinionista? Tina Cipollari si sfoga: "Mi darebbe fastidio. No grazie, Maria io esco!!"(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 07:05:00 GMT)

“Lo ha fatto troppo”. UeD : GEMMA GALGANI ci risiamo. La storia con Giorgio Manetti sembra una soap - ma qualcosa unisce la coppia in modo indissolubile. La dama di Torino svela un particolare inedito proprio sul gabbiano e il loro amore : Ogni giorno a Uomini e Donne succede qualcosa che accende l’interesse dei fan. Grande protagonista di questa stagione è il trono over che sta avendo ascolti da urlo. Ovviamente a tenere sempre banco è la storia tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti che non si sa ancora dove andrà a parare. I telespettatori più critici sostengono che questo andirivieni sia solo fatto a uso e consumo degli ascolti, che sia tutto preparato a puntino. Ma sono ...

U&D - GEMMA GALGANI contro Giorgio Manetti : "Mi ha offesa troppe volte - la porta è chiusa per sempre!" : ROMA ? ?La porta è chiusa per sempre?, Gemma Galgani, protagonista del trono over di ?Uomini e donne?, salottino sentimentale condotto da Maria De filippi e...

UOMINI E DONNE/ La frecciatina di Valentina Autieri a GEMMA GALGANI (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono over e news: Gemma Galgani fa un annuncio choc mentre anna Tedesco torna sui social rivolgendo un invito a tutti i suoi fans.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 16:43:00 GMT)

GEMMA GALGANI sta prendendo in giro Maria De Filippi? Video : #Gemma Galgani sta prendendo in giro Maria De Filippi? Se l'accusa rivolta a Gemma, dama storica del trono over di 'Uomini e Donne', si dimostrasse veritiera la dama avrebbe preso clamorosamente in giro Maria De Filippi e tutta la redazione del programma. Ecco i fatti: Tina Cipollari durante l'ennesima lite con la dama torinese ha dichiarato che Gemma starebbe frequentando un uomo al di fuori del programma. La segnalazione [Video] sarebbe giunta ...