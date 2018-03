Gattuso-Allegri | ' nemici' contro | dal burrascoso addio | a una filosofia comune

Verso Juventus-Milan - Allegri-Gattuso : filosofie a confronto : Il rasoio del Pallone Calcio e filosofia, per qualcuno un ossimoro, per altri un'inevitabile riflessione su passioni e ossessioni della contemporaneità. A scomodare la filosofia nel nostro caso ci ha ...

Milan - meglio di Gattuso hanno fatto solo Sarri e Allegri. Rinnovo sempre più vicino : I nerazzurri non replicano per ora Milan-Chievo 3-2: ancora Andrè Silva, rimonta Champions per i rossoneri , Video Gol, Milan-Chievo diretta tv e live streaming oggi 18/3 Milan-Chievo probabili ...

Brachino : “Ecco i fattori vincenti : c’è Dybala per Allegri e Gattuso per il Milan” : Brachino: “Ecco i fattori vincenti: c’è Dybala per Allegri e Gattuso per il Milan” Il commento del direttore dopo la 28esima giornata di campionato Continua a leggere L'articolo Brachino: “Ecco i fattori vincenti: c’è Dybala per Allegri e Gattuso per il Milan” proviene da NewsGo.

Siparietto Gattuso-Allegri : il tecnico rossonero è esilarante : Il Milan continua il momento positivo, pareggio sul campo dell’Udinese, la squadra di Gennaro Gattuso in grande ripresa. Nel frattempo Siparietto con il collega della Juventus Massimiliano Allegri a Premium Sport. Prima della chiusura del collegamento ultima domanda dallo studio per il bianconero “Se ho consigli per Gattuso?”, “Dammi qualche punto Max!”, la battuta da parte di Ringhio. “Ha avuto grandi ...