GALLERIE D' ARTE MODERNA - Giovedì 5 aprile alle 17 primo incontro in sala Estense

Viaggio a Zurigo - dove l’arte è diffusa : musei - GALLERIE - concerti - teatri - festival e non solo : Zurigo non è solo la “casa“ di istituzioni come il Teatro dell’Opera o il Kunsthaus ma un posto magico che ospita più di 50 musei, più di 100 gallerie d’arte, piccoli esercizi e associazioni legate alla cultura, eventi, festival e in più dà spazio a svariate altre installazioni e luoghi d’arte visitabili da chiunque negli spazi pubblici in città. Gli appassionati possono scegliere tra tanti appuntamenti e una miriade di luoghi per ogni tipo di ...