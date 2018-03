Frizzi | ascolti record per la diretta dei funerali

Ascolti tv - 28 marzo 2018 : i funerali di Frizzi visti da 5 milioni di spettatori : Ascolti TV di mercoledì 28 marzo 2018: l’ultimo saluto a Frizzi al 42,7% di share Resi noti i nuovi dati Auditel con gli Ascolti TV di mercoledì 28 marzo 2018. Ieri mattina a seguire i funerali di Fabrizio Frizzi, trasmessi in diretta televisiva su Rai1 nella fascia oraria compresa tra le 11.55 e le 13.00 circa, […] L'articolo Ascolti tv, 28 marzo 2018: i funerali di Frizzi visti da 5 milioni di spettatori proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Mercoledì 28 Marzo 2018. In 5 - 1 mln per i funerali di Fabrizio Frizzi (42.7%) : L'ultimo saluto a Fabrizio Frizzi Su Rai1 La Risposta è nelle Stelle ha conquistato 2.626.000 spettatori pari all’11.4% di share. Su Canale 5 Il Diavolo Veste Prada ha raccolto davanti al video 2.725.000 spettatori pari al 12.1% di share. Su Rai2 la fiction Il Cacciatore ha interessato 1.901.000 spettatori pari al 7.9% di share. Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Chi l’ha visto? ha raccolto davanti al ...

Ascolti TV | Martedì 27 Marzo 2018. In 6 - 2 mln per Inghilterra-Italia (23.6%) - Isola a 4 - 3 mln (22.4%). Ancora un seguito eccezionale per i ricordi di Frizzi : Isola dei Famosi Su Rai1 l’amichevole di calcio Inghilterra-Italia – in onda dalle 21.03 alle 22.55 – ha conquistato 6.261.000 spettatori pari al 23.6% di share. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi – dalle 21.17 all’1.04 – ha raccolto davanti al video 4.360.000 spettatori pari al 22.4% di share (qui il battibecco tra Rosa ed Elena e il gruppo). Su Rai2 il triplo appuntamento con Hawai Five O ha interessato ...

Ascolti tv - quasi 4 milioni per lo Speciale Porta a Porta per Fabrizio Frizzi : Ascolti tv, Prime time Vince la sfida degli Ascolti di prime time la replica de Il Commissario Montalbano, La Piramide di fango che su Rai1 ha raggiunto 6 milioni 448 mila spettatori con il 24.3% share. Su Canale5 Il Segreto ha registrato 2 milioni 617 mila spettatori e l’11.08%. La serata prevedeva anche su Italia 1 Emigratis che ha raggiunto 2 milioni 491 mila spettatori (11.52%). Su Rai2 il film Il Paradiso per davvero ha ottenuto 1 ...

Barbara d’Urso-Fabrizio Frizzi/ Polemiche sulla messa in onda di Pomeriggio 5 : anche gli ascolti la bocciano! : Barbara d’Urso-Fabrizio Frizzi, Polemiche e follia social: molti i telespettatori che avrebbero preferito che la puntata di ieri di Pomeriggio 5 non fosse andata in onda(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 12:09:00 GMT)

Ascolti TV | Lunedì 26 marzo 2018. Boom dei programmi dedicati a Frizzi : Uno Mattina 29.9% - La Vita in Diretta 20.1%-25.7% - Techetechetè 25.1% - Porta a Porta 25.3% : La Vita in Diretta Su Rai1 Il Commissario Montalbano – La Piramide di fango, in onda dalle 20.47 alle 22.48, ha conquistato 6.448.000 spettatori pari al 24.3% di share. Su Canale 5 Il Segreto ha raccolto davanti al video 2.617.000 spettatori pari all’11.1% di share. Su Rai2 Il Paradiso per davvero ha interessato 1.917.000 spettatori pari al 7.2% di share. Su Italia 1 Emigratis 3 ha intrattenuto 2.491.000 spettatori (11.5%). Su Rai3 ...

Ascolti TV | Lunedì 26 marzo 2018. Boom dei programmi dedicati a Frizzi : Uno Mattina 29.9% - La Vita in Diretta 20.1%-25.7% - le Teche 25.1% - Porta a Porta 25.3% : La Vita in Diretta Su Rai1 Il Commissario Montalbano – La Piramide di fango, in onda dalle 20.47 alle 22.48, ha conquistato 6.448.000 spettatori pari al 24.3% di share. Su Canale 5 Il Segreto ha raccolto davanti al video 2.617.000 spettatori pari all’11.1% di share. Su Rai2 Il Paradiso per davvero ha interessato 1.917.000 spettatori pari al 7.2% di share. Su Italia 1 Emigratis 3 ha intrattenuto 2.491.000 spettatori (11.5%). Su Rai3 ...