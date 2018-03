Frizzi | Amadeus commosso ai Soliti Ignoti | Questo studio è stata casa sua

Amadeus ricorda Fabrizio Frizzi a I Soliti Ignoti : “Se ne è andato un amico” : Amadeus commuove a Soliti Ignoti : “ Fabrizio Frizzi non c’è più. Sono giornate difficili” Amadeus omaggia Fabrizio Frizzi a I Soliti Ignoti – Il ritorno e commuove i telespettatori di Rai1. Il conduttore ha aperto la puntata di mercoledì 28 marzo 2018 con occhi lucidi dall’emozione e, dopo aver detto un secco “ Fabrizio Frizzi non c’è […] L'articolo Amadeus ricorda Fabrizio Frizzi a I Soliti Ignoti : ...

Funerali Fabrizio Frizzi / In chiesa Conti - Carlucci e Clerici i più affranti : l'ultimo saluto di Amadeus : Funerali Fabrizio Frizzi : in chiesa , Milly Carlucci , Carlo Conti e Antonella Clerici i più affranti ; Flavio Insinna emoziona tutti leggendo la poesia "Amicizia" di Borges.(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 22:45:00 GMT)

Fabrizio Frizzi - il ricordo di Amadeus a Soliti Ignoti - il ritorno (video) : Amadeus si aggiunge al coro degli amici-colleghi che omaggiano Fabrizio Frizzi a modo loro, nelle trasmissioni Rai. Precedentemente alla puntata di Soliti Ignoti - il ritorno (che oggi, dopo due giorni di stop, riprende la sua regolare messa in onda) è stato registrata un'anteprima, quello che in gergo viene chiamato 'cappello' di un minuto e mezzo, dove compare il volto di Amadeus in primo piano:Fabrizio Frizzi non c'è più, per noi sono ...