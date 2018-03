Francia | Sarkozy incriminato per nuovo caso di corruzione Cercò di comprare un

Francia. Affaire intercettazioni : Sarkozy rinviato a giudizio per corruzione e traffico d'influenza : L'ex presidente è già stato iscritto sul registro degli indagati per la vicenda di presunti finanziamenti libici per la sua campagna elettorale nel 2007 e rischia un altro rinvio a giudizio per finanziamenti illegali in campagna elettorale nell'ambito dello scandalo Bygmalion

Francia - media : l'ex presidente Sarkozy rinviato a giudizio per corruzione : L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato rinviato a giudizio insieme al suo legale Thierry Herzog e all'ex magistrato Gilbert Azibert per "corruzione attiva" e "abuso d'ufficio". Lo riporta il quotidiano "Le Monde". La vicenda riguarda il cosiddetto scandalo delle intercettazioni: nel 2014 l'ex capo dell'Eliseo avrebbe cercato di ottenere informazioni riservate da Azibert, all'epoca giudice della Corte di Cassazione.

Attentato Francia - l’attacco terroristico a Trèbes proprio mentre Nicolas Sarkozy è indagato : Attentato terroristico in Francia. Un altro. Sempre secondo lo stesso abominevole canovaccio. La violenza che esplode incontrollata. E genera oscenamente vittime innocenti. V’è di che ragionare, anche in questo caso. Con olimpica compostezza e con la docile forza della ragione. Se non sapessimo già da sempre chi si è deciso che siano i buoni e chi i cattivi, verrebbe da pensare che questi terroristi, ogni Attentato che fanno, lo fanno ...

Da Sarkozy a Macron - più che dell’Isis la Francia è ostaggio di se stessa : Sei mesi di silenzio. Sei mesi di relativa calma. Era dal 1 ottobre che la Francia non subiva un attacco terroristico. L'anno zero era stato il 2015: Charlie Hebdo, Parigi, il Bataclan. Poi altri otto nel 2017, sempre di matrice terroristica. L'ultimo alla stazione di Saint-Charles, a Marsiglia, quando un assalitore tunisino, urlando il takbir, accoltellò due donne, e dopo una settimana suo fratello venne arrestato a Ferrara, in ...

Francia - Sarkozy respinge le accuse sul sostegno di Gheddafi : 'solo calunnie' : Nicholas Sarkozy, accusato per aver ricevuto finanziamenti dalla Libia a scopi elettorali, ritiene "calunnie" le accuse per le quali è stato incriminato dalla magistratura. Nel corso dell'interrogatorio, egli ha più volte affermato che mancano le prove materiali per dimostrare l'esistenza di un finanziamento libico alla campagna elettorale delle presidenziali del 2007. Il paradosso sarebbe costituito dall'atteggiamento dell'ex premier francese, ...

Francia - Sarkozy indagato per corruzione : 21.52 L'ex presidente francese, Sarkozy, è stato iscritto nel registro degli indagati nell'inchiesta sui presunti finanziamenti libici alla sua campagna presidenziale del 2007. Sarkozy è stato incriminato per i presunti finanziamenti libici alla sua campagna presidenziale del 2007. I reati ipotizzati sono corruzione passiva, finanziamenti legati alla campagna elettorale e occultamento di fondi pubblici libici. Dopo due giorni di stato di ...

Francia - Sarkozy torna libero : 19.53 L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy è tornato in libertà dopo due giorni di fermo in cui è stato interrogato su presunti finanziamenti illeciti alla sua campagna presidenziale del 2007 da parte della Libia. Lo ha reso noto una fonte vicina al dossier. "Lo stato di fermo è finito", ha detto una fonte, senza precisare se ci saranno ulteriori azioni giudiziarie nei confronti dell'ex capo di Stato francese. Sarkozy è stato ascoltato ...