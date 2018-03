Francia | paura al confine con l’Italia | auto contro la polizia | il conducente è in fuga

Auto contro la polizia - attentatore in fuga : paura al confine Italia-Francia : paura al confine. Un veicolo ha tentato di investire oggi alcuni militari del reggimento di artiglieria a Varces-Allieres-et-Risset, nella regione dell'Isere, poco lontano dal confine con...

Terremoto - scossa al confine Italia-Francia : paura in Piemonte tra Torino e Cuneo - epicentro tra Torre Pellice e Pinerolo : 1/7 ...

Coppa Davis 2018 : Francia - ti aspettiamo! Transalpini favoriti - ma sulla terra l’Italia può giocarsela senza paura! : Dal 6 all’8 aprile la terra rossa di Genova ospiterà dunque il confronto tra Italia e Francia di Coppa Davis 2018, valido per i quarti di finale della massima competizione a squadre del tennis mondiale. Gli azzurri di Corrado Barazzutti ci arrivano dopo aver trionfato 3-1 in Giappone, a Morioka, ed erano 20 anni che il Bel Paese non riusciva ad imporsi in trasferta, sul cemento indoor. Pensiamo infatti al successo del 1998 quando a ...

Emergenza in Francia - paura a Parigi : il picco della Senna è atteso per domani sera : La Senna continua a crescere, con il picco atteso per domani sera, ma la situazione migliora a Parigi. Lo ha riferito Vigicrues, il servizio francese di monitoraggio della piena dei fiumi, secondo cui se ieri il picco della Senna era previsto tra i 5,8 ed i 6 metri, oggi la previsione è stata indicata in 5,9 metri, un livello che sarà raggiunto non prima di domani sera. Secondo le autorità, la Senna sta aumentando in maniera più lenta di quanto ...

Alluvione in Francia : paura per la Senna - Parigi si prepara alla piena [GALLERY] : 1/12 ...

Maltempo - paura in Francia per la Senna in piena : il Louvre mette le opere al sicuro : 1/19 ...