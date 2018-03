Francia - media : l'ex presidente Sarkozy rinviato a giudizio per corruzione :

Francia - media : l'ex presidente Sarkozy rinviato a giudizio per corruzione : L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato rinviato a giudizio insieme al suo legale Thierry Herzog e all'ex magistrato Gilbert Azibert per "corruzione attiva" e "abuso d'ufficio". Lo riporta il quotidiano "Le Monde". La vicenda riguarda il cosiddetto scandalo delle intercettazioni: nel 2014 l'ex capo dell'Eliseo avrebbe cercato di ottenere informazioni riservate da Azibert, all'epoca giudice della Corte di Cassazione.

Francia - sparatoria in supermercato a Trebes. Media francesi : “Tre morti”. Abbattuto l’assalitore : Terrore a Trebes, nel sud della Francia. Un uomo, trentenne di origine marocchina, conosciuto ai servizi segreti e già schedato per radicalizzazione, si è trincerato all’interno di un supermercato Super U e ha catturato alcune persone come ostaggio sparando alcuni colpi. L’uomo sostiene di appartenere all’Isis e di voler vendicare la Siria, e avreb...

Francia - crescita media annua 2017 rivista al rialzo a 2% : L'economia francese è cresciuta nel 2017 a una media annua di 2% -- migliore performance dal 2011 -- rispetto a 1,9% indicato dalla prima stima.

Francia : torna fiducia media tradizionali : Quest'anno, il 68% ritiene che i professionisti dei media siano permeabili alle pressioni del potere politico e il 62% al mondo del denaro. Circa il 76% ritiene tuttavia che abbiano "riportato ...

Mondadori - nel dossier Francia spunta anche Reworld Media : (Teleborsa) - Si intensificano gli acquisti su Mondadori , che torna a correre a Piazza Affari con un rialzo del 4,69% a 2,345 euro. Il titolo beneficia di indiscrezioni secondo cui Reworld Media, ...