Francia | con l' auto contro i gendarmi poi fugge | nessun ferito

Auto contro soldati in Francia : nessun ferito - il conducente fugge : Un'Auto ha tentato di investire alcuni militari francesi a Varces-Allieres-et-Risset, nella regione dell'Isere, poco lontano dal confine con l'Italia. Il tentativo di investimento, che non ha provocato feriti, è avvenuto nei pressi della caserma che alloggia il 7° battaglione di cacciatori alpini. L'individuo alla guida del veicolo, una Peugeot 207 nera, è fuggito dopo aver insultato un secondo gruppo di soldati.

Tennis. Conto alla rovescia per la Coppa Davis tra Italia e Francia a Genova : tra i protagonista Fabio Fognini : La Coppa Davis sarà un grande appuntamento di sport, unico per gli appassionati, ma anche un grande evento di piazza per tutti. Il nostro obiettivo è che l'intera cittadinanza possa ammirare i ...

Italia - Fabbricini : 'Commissario tecnico? Al completo per la sfida del primo giugno contro la Francia' : Il commissario della FIGC , Roberto Fabbricini , è intervenuto ai microfoni di Rai Sport prima della finale del Torneo di Viareggio tra Inter e Fiorentina : 'Ieri nella parte della finale della gara abbiamo reagito. Credo sia stato importante per la formazione e per la crescita di ...

Francia - a marzo fiducia consumatori stabile : Teleborsa, - Rispetta le attese la fiducia dei consumatori francesi nel mese di marzo. Il relativo indice, comunicato dall'Ufficio Statistico Nazionale francese , INSEE , , rimane stabile sui 100 ...

Coppa Davis 2018 - Italia-Francia : una battaglia titanica. Gli azzurri si affidano a Fabio Fognini - serve l’impresa contro i Campioni. Analisi convocazioni : L’Italia si prepara ad affrontare la Francia nei quarti di finale della Coppa Davis 2018: c’è grande attesa attorno all’incontro, gli azzurri vogliono tornare in semifinale ma dovranno realizzare l’impresa contro i detentori dell’Insalatiera. Avremo però il vantaggio di giocare di fronte al nostro pubblico: l’impianto di Villetta Cambiaso a Genova sarà caldissimo, pronto a sostenere i ragazzi di Corrado ...

Francia : camere a gas - condanna definitiva per Le Pen padre : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Terremoto - scossa al confine Italia-Francia : paura in Piemonte tra Torino e Cuneo - epicentro tra Torre Pellice e Pinerolo : 1/7 ...

Coppa Davis 2018 - i convocati dell’Italia per i quarti di finale contro la Francia. C’è Fabio Fognini - novità Matteo Berrettini : Corrado Barazzutti, capitano della Nazionale Italiana di tennis maschile, ha diramato le convocazioni per i quarti di finale della Coppa Davis 2018. Gli azzurri sfideranno la Francia sulla terra rossa di Villetta Cambiaso a Genova nel weekend del 6-8 aprile. La nostra squadra, reduce dalla vittoriosa trasferta in Giappone, cercherà l’impresa contro i detentori dell’Insalatiera. Questi i ragazzi chiamati agli ordini: Simone ...

Francia : violentata per anni - uccide il marito. Una condanna ‘lieve’ è giusta? : La Francia è divisa sulla condanna a soli tre anni inflitta ad Edith Scaravetti che nel 2014 sparò con una carabina al marito, Laurent Baca, poi ne murò il corpo nel cemento. Venne arrestata dopo tre mesi e avendo già trascorso più di tre anni in carcere, dopo la sentenza è potuta tornare alla sua vita. La Corte d’Assise dell’Haute Garonne era composta in maggioranza da donne e c’è chi sostiene che la composizione della giuria abbia influito ...

La Francia rispetta il 3% di deficit? O è solo un'illusione contabile? : Non poteva capitare coincidenza migliore: lo stesso giorno (lunedì 26 marzo) in cui Emmanuel Macron riceve in pompa magna all'Eliseo con 200 "chefs d'entreprises", top manager e capi azienda, venuti da tutta la Francia a Parigi per l'8° Semaine de l'industrie e il contemporaneo Salone dell'Industria, arriva la notizia che per la prima volta, dopo dieci anni, dal lontano 2007, il deficit pubblico della République scende sotto la ...

Morto Giorgione - lo zozzone di Corso Francia : icona delle notti di Roma : È Morto Giorgione , Giorgio Guerrieri , noto come lo 'zozzone' di Corso Francia , vera e propria icona delle notti Romane. Celebri i suoi panini confezionati sul banco nei pressi del viadotto di Corso ...