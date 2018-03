Francia | auto contro militari nell’Isère | nessuna vittima Conducente in fuga | scuole

Francia - tenta di attaccare i militari investendoli con un'auto : nessun ferito : Meno di una settimana dopo l'attacco al supermercato di Trebes, la Francia piomba nuovamente nell'incubo del terrorismo. Questa mattina un uomo con un'auto ha tentato di investire alcuni militari a ...

Si lancia in auto contro un gruppo di soldati : caccia all'uomo in Francia - al confine con l'Italia : Nessuno è rimasto ferito. L'aggressore era a bordo di una Peugeot e secondo alcuni media, alle 8:45 avrebbe prima rivolto degli insulti ad un gruppo di militari del 93° Reggimento di artiglieria di montagna di Varces, e poi ha tentato di investirli

Francia : auto su gendarmi - nessun ferito : 10.45 Un veicolo ha tentato di investire oggi alcuni militari del reggimento di artiglieria a Varces-Allieres-et-Risset, nella regione dell'Isère, poco lontano dal confine con l'Italia, mentre facevano jogging vicino alla loro caserma. Lo si apprende da fonti della polizia. nessun ferito nel tentativo di attentato; l'individuo alla guida del veicolo ha gridato degli insulti e poi ha puntato i militari che, gettandosi in un fosso, sono ...

Auto contro soldati in Francia : nessun ferito - il conducente fugge : Un'Auto ha tentato di investire alcuni militari francesi a Varces-Allieres-et-Risset, nella regione dell'Isere, poco lontano dal confine con l'Italia. Il tentativo di investimento, che non ha provocato feriti, è avvenuto nei pressi della caserma che alloggia il 7° battaglione di cacciatori alpini. L'individuo alla guida del veicolo, una Peugeot 207 nera, è fuggito dopo aver insultato un secondo gruppo di soldati.

Attentato in Francia - 3 morti : il terrorista ucciso dalle teste di cuoio. "Ha rubato auto e ucciso passeggero" : Torna l'incubo terrorismo e Isis in Francia. Un uomo, un marocchino di 25 anni già schedato per radicalizzazione, ha fatto irruzione in un supermercato prendendo in ostaggio i clienti:...