Francia | attacco ai gendarmi in Francia | ricercate due persone

Attacco terroristico in Francia : una delle vittime aveva origini friulane : Tra le quattro vittime dell'attentato terroristico di Trèbes , in Francia, c'è anche Christian Medves , 50enne di origini friulane. Suo padre Andrea era partito da Stermizza , in comune di Savogna , ...

Francia - attacco terroristico a Trèbes : 3 morti e 16 feriti : 19:15 - Emmanuel Macron ha fornito un nuovo bilancio sull'attacco terroristico a Trèbes e Carcassonne. Il conto dei morti è fortunatamente fermo a 3, mentre quello dei feriti è salito da 5 a 16 e, purtroppo, sono 2 le persone che versano in gravissime condizioni. Il Presidente della Repubblica ha anche omaggiato pubblicamente Arnaud Beltrame, il tenente-colonnello che si è offerto come ostaggio per far liberare l'ultima prigioniera nelle mani ...

Attacco Francia - è morto il gendarme-eroe rimasto ferito a Trèbes - : Il tenente colonnello dei gendarmi Arnaud Beltrame si era offerto al terrorista al posto di una donna ostaggio, nel corso dell' assalto al supermercato . Il ministro dell'Interno francese: "Non ...

Attentato Francia - l’attacco terroristico a Trèbes proprio mentre Nicolas Sarkozy è indagato : Attentato terroristico in Francia. Un altro. Sempre secondo lo stesso abominevole canovaccio. La violenza che esplode incontrollata. E genera oscenamente vittime innocenti. V’è di che ragionare, anche in questo caso. Con olimpica compostezza e con la docile forza della ragione. Se non sapessimo già da sempre chi si è deciso che siano i buoni e chi i cattivi, verrebbe da pensare che questi terroristi, ogni Attentato che fanno, lo fanno ...

Francia - attacco terroristico a Trèbes : 3 morti e 5 feriti. Ucciso l'attentatore dell'Isis : 16:00 - L'Isis ha rivendicato attraverso i social l'attentato di oggi tra Trèbes e Carcassonne#France l’#EI revendique l’attaque de #Trèbes pic.twitter.com/oXPfD8JUbh— Wassim Nasr (@SimNasr) 23 marzo 2018 15:34 - Gérard Collomb, ministro degli interni francese, ha da poco confermato l'uccisione dell'attentatore, che ha agito da solo. È stato confermato anche che l'uomo era già noto alle forze dell'ordine, eppure i servizi segreti non lo ...

Francia - Isis rivendica attacco Trebes : L'Isis ha rivendicato l'attacco di Trebes, in Francia. E' quanto si legge su Amaq, l'agenzia di propaganda dello Stato islamico. Il 26enne Redouane Lakdim, che ha preso in ostaggio i clienti di un ...

Attacco Francia - il gesto eroico del colonnello : Parigi, 23 mar. (AdnKronos/Dpa) – “Un atto di eroismo”. Così il ministro dell’Interno, Gerard Collomb, ha definito il gesto del tenente colonnello della gendarmeria che è rimasto “gravemente ferito” dopo essersi volontariamente proposto per lo scambio con gli ostaggi nel supermercato di Trèbes. “Un atto di eroismo che rientra nel costume dei gendarmi e dei poliziotti impegnati nel servizio di sicurezza ...

Francia - attacco Isis al supermercato : tre morti - ucciso il terrorista. Gendarme eroe si è offerto per salvare ostaggi : Torna l'incubo terrorismo e Isis in Francia. Un uomo, un marocchino di 25 anni già schedato per radicalizzazione, ha fatto irruzione in un supermercato prendendo in ostaggio i clienti:...

Ultime notizie/ Di oggi ultim'ora Francia - attacco terroristico : ucciso attentatore del supermercato a Trebes : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: un attentato terroristico in queste ore in Francia, precisamente a Trebes, dove un uomo ha ucciso due persone in un supermercato. Gli ultimi aggiornamenti(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 15:31:00 GMT)

Francia - attacco a Trebes – Aggressore ucciso dalle teste di cuoio : tre morti e diversi feriti. L’attentatore chiedeva il rilascio del terrorista Salah Abdeslam : La Francia ripiomba nella paura. L’allarme arriva dal sud e si tratta di un attacco terroristico. Il sequestratore di ostaggi del supermercato Super U di Trèbes – che ha ucciso tre persone e ne ha ferite diverse – è stato ucciso dalla teste di cuoio intervenute. Poco prima aveva chiesto la liberazione di Salah Abdeslam, l’unico superstite degli attentati parigini del 13 novembre 2015, attualmente detenuto in Francia. ...