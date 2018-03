Francia Arrestato l' uomo che ha lanciato l' auto contro i militari

Francia - media : arrestato ex presidente Sarkozy : Francia, media: arrestato ex presidente Sarkozy Lo riporta online il quotidiano Le Monde. Le manette per l’ex inquilino dell’Eliseo sono scattate nell’ambito di un’indagine sui presunti finanziamenti illeciti legati alla campagna elettorale del 2007. Continua a leggere L'articolo Francia, media: arrestato ex presidente Sarkozy proviene da NewsGo.

L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato arrestato ed è attualmente in stato di fermo a Nanterre nell'ambito delle indagini sui presunti finanziamenti illeciti legati alla campagna elettorale del 2007: lo riporta il quotidiano Le Monde sul suo sito Internet.

Francia - il teologo Tariq Ramadan arrestato dopo le accuse di stupro : Contro di lui due denunce relative a fatti del 2009 e 2012, ma altre donne hanno testimoniato durante l'inchiesta. 55 anni, nipote del fondatore del movimento fondamentalista dei "Fratelli musulmani", Ramadan suscita da anni le ire di femministe che lo accusano di voler convincere le ragazze musulmane a indossare il velo e a sottomettersi all'uomo