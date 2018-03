Francesco Monte e Paola Di Benedetto non sono innamorati? Parla lei

lanostratv

(Di giovedì 29 marzo 2018)Didie fa una rivelazione choc Come molti sapranno beneDisiconosciuti nei giorni passati in Honduras e sisubito piaciuti. Infatti, come detto da entrambi in più occasioni, c’è stata subito intesa. Intesa sfociata poi in un romanticissimo bacio scambiato tra i due ex naufraghi della tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi dietro le telecamere, al riparo da qualsiasi sguardo indiscreto. Purtroppo però questa loro conoscenza è stata bloccata proprio sul nascere visto tutto quello è successo per via del caso canna – gate. Difattiè stato costretto a ritirarsi dopo che la ex attrice di film per adulti l’ha accusato di essersi fumato della marijuana nei giorni passati nel residence prima che iniziasse il reality show condotto da Alessia Marcuzzi. Tuttavia lui ha ...