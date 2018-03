Francesca Cipriani | “danno psichico per i glutei rifatti” Il dramma “ignorato” da Isola

Francesca Cipriani danno psichico ecco cosa è successo : La bombastica Francesca Cipriani si è sottoposta a svariati interventi di chirurgia estetica. Ma uno di questi interventi non è andato bene e la Cipriani ha ottenuto un risarcimento per il danno subito, tutto questo lo racconta la mamma di Francesca ad un settimanale. Francesca Cipriani è riscorsa alla chirurgia plastica per ritoccare anche un’altra parte del suo corpo: il fondo schiena. Quell’operazione fu un dramma, che le procurò in seguito ...

Francesca Cipriani incontra il padre : Rinaldi e Marini in lacrime : Nadia Rinaldi e Valeria Marini commosse per l’incontro della Cipriani con il padre L’incontro tra Francesca Cipriani con il padre Gianfranco ha commosso in studio Valeria Marini e Nadia Rinaldi. Per la maggiorata comunque la sorpresa è stata molto sofferta in quanto L’Isola dei Famosi ha deciso stasera di giocare con la sua vera passione: il cibo. Alessia Marcuzzi ha infatti chiesto all’ignara Francesca Cipriani di ...

Valeria Marini in lacrime all’Isola dei Famosi : Francesca Cipriani la commuove : Valeria Marini piange all’Isola dei Famosi: la sorpresa in diretta a Francesca Cipriani la commuove Valeria Marini in lacrime all’Isola dei Famosi. Il motivo? Francesca Cipriani. Le due naufraghe infatti, che la scorsa settimana sembravano destinate a rimanere due rivali, oggi grazie all’Isola dei Famosi pare siano riuscite a mettere da parte ogni dissapore. Arrivata […] L'articolo Valeria Marini in lacrime ...

Amaurys Perez contro Francesca Cipriani : “Sciacquati la bocca quando…” : Isola dei Famosi: Amaurys Perez attaccato da Francesca Cipriani E’ appena iniziata una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. E Alessia Marcuzzi ha parlato immediatamente dello scontro avvenuto qualche ora fa in Honduras tra Amaurys Perez e il mimo di Zelig Simone Barbato. Difatti la conduttrice si è collegata con la Palapa per chiedere ai due cosa fosse realmente successo. A quel punto Perez, visibilmente nervoso, ha dichiarato alla ...

Francesca Cipriani ha riportato un danno psichico dopo l’operazione ai glutei : Francesca Cipriani rifatta: dopo l’intervento al sedere ha subito un danno psichico Francesca Cipriani ha riportato un danno psichico del 6 per cento a causa delle protesi ai glutei. A farlo sapere la madre Rita, che al settimanale Nuovo Tv ha raccontato del lungo calvario passato dalla figlia qualche anno fa. La naufraga dell’Isola dei Famosi si […] L'articolo Francesca Cipriani ha riportato un danno psichico dopo ...