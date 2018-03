Foto Mireille Knoll in piazza Campidoglio Raggi | non abbassiamo guardia

romadailynews

: In piazza del Campidoglio una foto in ricordo Mireille Knoll - SteCrocco : In piazza del Campidoglio una foto in ricordo Mireille Knoll - CinqueNews : In piazza del Campidoglio una foto in ricordo Mireille Knoll - BenAllotta : RT @romaebraica: La presidente Dureghello: “voglio fare un appello alla Sindaca Raggi, esponiamo la foto di Mireille Knoll a piazza del Cam… -

(Di giovedì 29 marzo 2018) Roma – Indelsarà esposta unadi. La superstite della Shoah. Trovata venerdì scorso carbonizzata e pugnalata nella sua casa di Parigi. Un’iniziativa fortemente voluta da Roma Capitale e Comunità Ebraica di Roma. Per ricordare la vittima dell’omicidio a carattere antisemita. Di seguito le dichiarazione di Virginia, sindaca di Roma.”Un crimine oltoso. Di una violenza inaudita. Un episodio inaccettabile su cui occorre fare subito chiarezza. Roma e noi tutti siamo in prima linea contro ogni rigurgito di antisemitismo. Non dobbiamo mai abbassare la”. L'articoloin: nonproviene da RomaDailyNews.