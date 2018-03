Forum per la pace a Vicenza | domande di partecipazione entro lunedì 16 aprile da parte di

World Water Forum - sicurezza idrica : condivisione di informazioni e cooperazione per far fronte alle nuove sfide : L’ottava edizione del più grande evento globale incentrato sul tema dell’acqua, il World Water Forum, è terminata venerdì 23 marzo, presso il Centro Congressi Ulysses Guimarães a Brasilia, in Brasile, il giorno dopo la Giornata mondiale dell’acqua. Il Consiglio Mondiale dell’Acqua, in collaborazione con il governo del Brasile, ha tenuto il suo triennale Forum mondiale dell’acqua nella capitale brasiliana tra il 18 e il 23 ...

Fabrizio Frizzi/ Bracconeri : “il mio amico Frizzolone per me è vivo - ricordo con Rita dalla Chiesa a Forum...” : Fabrizio Bracconeri ricorda Fabrizio Frizzi: "Lo chiamavo "Frizzolone" e prendevo in giro Rita, ora mi sento come avessi perso un fratello. Porterò con me il suo sorriso."(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 07:30:00 GMT)

Lutto per Forum - è morta la giudice Maretta Scoca : La giudice Maria Concetta Scoca – detta Maretta -, 79 anni, è mancata il 25 marzo a Roma, la sua città, dopo una malattia che la affliggeva da tempo. Maretta Scoca a Forum Figlia del politico Salvatore Scoca e sorella del giurista Franco Gaetano, la giudice Scoca è stata patrocinante della corte di cassazione ma il grande pubblico la ricorda per la sua partecipazione al programma Mediaset Forum, con cui aveva iniziato a collaborare già nel ...

È morta a 79 anni Maretta Scoca - famosa per essere stata una delle giudici della trasmissione “Forum” : È morta a 79 anni Maretta Scoca, avvocatessa e politica diventata particolarmente famosa negli ultimi anni per essere stata una delle giudici della trasmissione Forum, in onda su Canale 5 e Rete 4. Scoca, scrive il Corriere della Sera, era The post È morta a 79 anni Maretta Scoca, famosa per essere stata una delle giudici della trasmissione “Forum” appeared first on Il Post.

“Lutto a Forum”. È morto uno dei volti più amati. Era entrata nelle case degli italiani con grande eleganza. Tutti l’hanno sempre stimata per la sua grande competenza : “Una donna di grandissimo valore” : Un volto noto di Forum si è spento. Una brutta notizia in questa domenica delle palme per Tutti i fan del programma che hanno sempre apprezzato la sua competenza e la sua classe innata. Ha sempre conquistato Tutti grazie alla sua serietà e alle sue decisioni prese con grandissima conoscenza della amteria e con una saggezza del professionista di grande valore. È morta nella notte una delle giudici che di recente abbiamo visto su Canale 5 ...

Maretta Scoca è morta : lutto per Forum e Barbara Palombelli : Barbara Palombelli e Forum piangono la morte di Maretta Scoca Questa notte, all’età di 79 anni, è morta Maretta Scoca, volto storico di Forum. Barbara Palombelli deve dire addio ad un’altra grande perdita anche per la trasmissione giuridica. Dal settembre 2007 Maretta Scoca ha partecipato alla Sessione Pomeridiana del tribunale di Forum su Rete4 e dal 2012 sia a Lo Sportello di Forum che nel programma mattutino di Canale 5. La giudice ha avuto ...

Per il CineForum Ezechiele è da scongiurare la chiusura dell'Astra : 'Il Comune valuti eventuali richieste' : ... frequentata e apprezzata dal pubblico, sia negli spettacoli feriali che nei festivi ». Ampliando il discorso, Dotto afferma che « L'offerta di sale cinematografiche nella nostra città si è ...

Laura Pausini a Milano - Mediolanum Forum di Assago : prezzi dei biglietti in prevendita su TicketOne per il doppio concerto : Laura Pausini a Milano, per un doppio concerto al Mediolanum Forum di Assago a settembre. L'artista romagnola annuncia le date della sua tournée italiana e, subito dopo, un raddoppio dell'evento in programma a Milano. Laura Pausini a Milano sarà in concerto l'8 e il 9 settembre 2018 e i biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne a partire da 36 euro per arrivare agli 87 euro per un posto nel primo anello numerato in tribuna ...

L’ottavo World Water Forum riunisce leader mondiali e migliaia di esperti per la Giornata Mondiale dell’Acqua : Più di 840 milioni di persone in tutto il mondo, ovvero una persona su nove, non hanno accesso alla fornitura base di acqua potabile, e 2,3 miliardi, ovvero una persona su tre, non hanno accesso ai servizi igienici. “Nel mondo ci sono più persone con un cellulare che con un bagno“, ha spiegato l’attore Matt Damon, che da anni si dedica all’attivismo sul tema. Nello sforzo globale di evitare crisi idriche diffuse e di migliorare ...

A Stefano Domenicali il premio “Personaggio del 2018” da #ForumAutoMotive : Stefano Domenicali, Chairman e Chief Executive Officer di Automobili Lamborghini, è stato premiato come “Personaggio dell’Anno 2018” da #FORUMAutoMotive, il movimento di...

L’ottavo World Water Forum riunisce leader mondiali e migliaia di esperti per la Giornata Mondiale dell’Acqua : Più di 840 milioni di persone in tutto il mondo, ovvero una persona su nove, non hanno accesso all’acqua sicura, e 2,3 miliardi, ovvero una persona su tre, non hanno accesso ai servizi igienici. “Nel mondo ci sono più persone con un cellulare che con un bagno”, ha spiegato l’attore Matt Damon, che da anni si dedica all’attivismo sul tema. Nello sforzo globale di evitare crisi idriche diffuse e di migliorare ...

Come vincere i biglietti per il concerto di Emma a Firenze il 23 Maggio al Mandela Forum : Vuoi vincere i biglietti per il concerto di Emma a Firenze il 23 Maggio? Se hai in mente di partecipare al concerto dell'artista al Nelson Mandela Forum, allora non dovrai fare altro se non leggere le prossime righe e partecipare al concorso indetto da La Repubblica, con il quale si mettono in palio 10 biglietti per lo spettacolo che l'artista salentina terrà nel capoluogo toscano il 23 Maggio prossimo. L'artista sarà ospite della redazione ...

“Altro che Barbara Palombelli!”. Chi condurrà il Gf Nip. La signora di Forum ha parlato ed è stata categorica : niente Grande Fratello per lei. Al suo posto? Un nome che farà piacere a molti - mentre altri inorridiranno. Già - perché la nuova conduttrice o la odi o la ami - ma una cosa è certa : con lei il reality farà il botto : Negli ultimi tempi si è fatto ancora un gran vociare su chi condurrà la prossima edizione del Grande Fratello Nip. Il reality più famoso d’Italia tornerà in tv dopo una pausa, sulla scia del successo ottenuto dal suo parente ricco: il Vip. Sulla conduzione erano state fatte molte ipotesi. Da Belen a Nadia Toffa a Ilary Blasi, per arrivare al nome insolito di Barbara Palombelli che al momento sembrava quello più accreditato. Agli ...

Roma. Avviso pubblico per costruire Forum Infanzia e Inclusione : Ascolto, partecipazione e condivisione. Sono i tre assi lungo cui l’Amministrazione capitolina sta costruendo il Forum per l’Infanzia e l’adolescenza