Fortnite | i server andranno offline oggi

I server di Fortnite sono offline : problemi con l'aggiornamento della Stagione 3 : Come segnalano i colleghi di VG247, sembra ci siano nuovi problemi per Fortnite: i server risultano offline e, a quanto pare, sembra che qualcosa non abbia funzionato dopo l'aggiornamento della Stagione 3 di Battaglia Reale.Epic Games è stata costretta a una nuova manutenzione e al momento non sono stati condivisi altri dettagli in merito. Poco tempo fa era stata già eseguita una prima manutenzione al termine della quale era prevista la ...

Ancora gravi problemi Fortnite al 19 gennaio - server down : perché non si può giocare? : Fortnite oggi 19 gennaio 2018 sta avendo gravissimi problemi ai server, non funziona: è accaduto anche ieri, ma era per una manutenzione e rilascio di un'importante patch: perché è impossibile anche oggi giocare a Fortnite? Consultando il sempreverde portale servizioallerta.it, il luogo ultimo dove consultare i down e divenuto ormai un punto di riferimento del settore dei vari disservizi che colpiscono nel quotidiano le più svariate piattaforme, ...