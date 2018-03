Blastingnews

: Roma rinasce passo dopo passo. Ecco #RomaInforma numero 52 ?? EUREKA! in biblioteca ?? Foibe, viaggio del ricordo c… - virginiaraggi : Roma rinasce passo dopo passo. Ecco #RomaInforma numero 52 ?? EUREKA! in biblioteca ?? Foibe, viaggio del ricordo c… - MaurizioBilchi : Formula E a Roma: percorso, info biglietti e dove vedere la gara in diretta tv - Muivida1 : Tanti disagi a Roma per la Formula E dal 3 al 22 aprile, ripagati solamente per l'affascinante gara a suon di assor… -

(Di giovedì 29 marzo 2018) E’ in arrivo l’attesissima prima tappa italiana del campionato diE. Il mondiale di automobilismo dedicato alle monoposto elettriche edizione 2017-2018 è iniziato lo scorso dicembre a Hong Kong e si concluderà il 15 luglio a New York. Sono 14 gli appuntamenti complessivi, il prossimo in calendario costituirà la settima prova che segna il giro di boa: in un circuito sulle strade urbane della Città Eterna, sabato 14 aprile andrà in scena il Gran Premio didi 2,7 km tra via Cristoforo Colombo e il Palazzo dei Congressi nel quartiere Eur. Sold out in pochissime ore iper i posti in tribuna (15.000). Sono comunque stati previsti anche dei posti gratuiti lungo i prati adiacenti ilverranno anche installati dei maxischermi dato la ridotta visibilità del circuito in queste aree....