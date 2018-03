Formula 1 | una Mercedes meno dominante rispetto agli scorsi anni?

Formula 1 e Netflix insieme : si lavora a una docu-serie sulla stagione 2018 : L'azienda produrrà il primo vero e proprio lavoro in grado di far immergere gli appassionato nel mondo dei piloti e delle scuderie: 10 episodi sulla stagione 2018. L'articolo Formula 1 e Netflix insieme: si lavora a una docu-serie sulla stagione 2018 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Formula 1 : al via in Australia (esclusiva Sky) il Mondiale 2018. Ecco il calendario completo (4 gare in chiaro su Tv8 e una anche su Rai 1) : Formula 1 Con la pole position di Hamilton e le due Ferrari a seguire (Raikkonen secondo e Vettel terzo), scatta il Mondiale 2018 di Formula 1. Come da tradizione, la stagione si apre in Australia, sul circuito di Melbourne, primo dei 21 gran premi in programma. Sky trasmetterà live tutte le gare, di cui 17 in esclusiva, mentre le altre 4 andranno in chiaro su Tv8 e una su Rai 1 (il GP d’Italia del 2 settembre). Formula 1, Mondiale 2018: ...

Formula 1 al via in Australia. Le Mercedes sottovalutano la Ferrari (e forse per una volta va bene così) : “Vedrai che questo è l’anno della Ferrari”. Lo si sente ripetere, con annesso colpetto di gomito e strizzata d’occhio, più o meno ogni marzo e ogni qualvolta la discussione scivoli sul tema motori. Succedeva già quando al volante della Rossa c’era Fernando Alonso e al timone Stefano Domenicali. Ricapita oggi, mentre ad Albert Park, Melbourne, Australia, la Formula 1 è pronta a ripartire. Nel frattempo sono arrivati Sebastian Vettel e Maurizio ...

F1 - Clamoroso Wolff : 'Formula alternativa? E' una possibilità per il futuro' : Il nostro è uno sport purista e di certo non un canale commerciale . L'idea è viva, ma ovviamente non è il nostro obiettivo arrivare a questo. Come Mercedes ci tengo a incoraggiare tutte le parti in ...

Formula 1 - ancora una settimana al via del Mondiale 2018 : Abbiamo aspettato, abbiamo curiosato, abbiamo immaginato come sarebbe potuto essere dopo i test di Barcellona. Ora, invece, l'attesa è quasi finita. ancora qualche giorno di "quiete" e poi, il 25 ...

Formula 1 - Hamilton : 'Non è una caso se la Mercedes è la numero 1. Rinnovo? Tutto ok' : ... finora abbiamo davvero spinto la tecnologia ai limiti negli ultimi anni, è per questo che siamo i leader, non è assolutamente una coincidenza se siamo campioni del mondo, non è un caso se siamo i ...

La Formula 3 del pop : «Siamo diventati una band» : Intanto esce un disco dal vivo, che si intitola appunto Il disco, e celebra il trio che qualcuno pensava fallisse: Max Pezzali, Nek e Francesco Renga. Sono decine di canzoni dal vivo, registrate a ...

Formula 1 - Mercedes davanti a Ferrari ma la Red Bull comanda : e Alonso perde una ruota : La prima giornata di test della Formula 1 2018 si chiude nel segno di Daniel Ricciardo, che con la Red Bull , 1'20'179 con gomma media, mette in fila la Mercedes di Valtteri Bottas , 1'20'349 con la ...

FERRARI SF71H - Formula 1/ Test ok per Rossa a Barcellona - Raikkonen : “una sola cosa non è andata…” : FORMULA 1, primi Test ok per la FERRARI a Barcellona. Raikkonen: "Peccato per il meteo, difficile Testare bene la macchina in queste condizioni." Buona la prima anche per Alonso su McLaren(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 02:05:00 GMT)

Formula 1 - nuova Mercedes W09 / La macchina da battere : Cowell - “una bella sfida il Mondiale con tre motori” : Diretta presentazione nuova Mercedes W09 2018 Formula 1 info streaming video e tv: scopriamo la nuova monoposto di Hamilton e Bottas (oggi 22 febbraio 2018)(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 18:00:00 GMT)

Formula 1 - Lowe : in Williams non serve una rivoluzione : Il monito di Claire Williams sull'insostenibilità di un 2017 bis, quest'anno, è risuonato già lo scorso autunno. Un arretramento nell'ordine dei valori in campo che incide oltre la storia del team, ...