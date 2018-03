Formula 1 | Mercedes | software e non solo | team meno dominante degli scorsi anni? L' analisi

Formula 1 - una Mercedes meno dominante rispetto agli scorsi anni? : Il quattro volte campione del mondo, infatti, ha provato ad attaccare la Ferrari numero 5 per oltre 20 giri. Per farlo ha dovuto ricorrere alla modalità "attack" del motore quindi alla potenza ...

Formula 1 - analisi GP Australia 2018 : Vince Vettel - Ferrari già al livello di Mercedes? : Formula 1, analisi GP Australia : Il GP Australia 2018 è appena andato in archivio ed è tempo di riflettere su cosa ci ha lasciato il primo appuntamento mondiale. Il tracciato Australiano non da storicamente riscontri certi ma quello di Melbourne è comunque il primo esame davvero”serio” della stagione. Le sorprese non sono certo mancate tanto in pista quanto intorno ad essa. La rivoluzione targata Liberty Media è cominciata e ...

Formula 1 : GP Australia - trionfa Vettel! Ferrari e Mercedes sono già in fuga : Sebastian Vettel su Ferrari ha vinto il Gran Premio d'Australia sul circuito di Melbourne, prima prova del campionato del Mondo 2018 di Formula Uno. Il pilota tedesco, sul traguardo finale, ha preceduto l'inglese Lewis Hamilton; terza l'altra Ferrari, quella di Kimi Raikkonen. HAMILTON VOLA SUBITO - Pronti via e tutto ...

Formula 1 - Red Bull - Marko rivela : 'Mercedes? In qualifica hanno un vantaggio di motore vicino ai quattro decimi' : Sul passo gara, però, la situazione è leggermente differente e l'austriaco p unta sulla bontà del telaio della RB14 per giocare un bruttissimo scherzo ai campioni del mondo in carica. Ecco le parole ...

Formula 1 al via in Australia. Le Mercedes sottovalutano la Ferrari (e forse per una volta va bene così) : “Vedrai che questo è l’anno della Ferrari”. Lo si sente ripetere, con annesso colpetto di gomito e strizzata d’occhio, più o meno ogni marzo e ogni qualvolta la discussione scivoli sul tema motori. Succedeva già quando al volante della Rossa c’era Fernando Alonso e al timone Stefano Domenicali. Ricapita oggi, mentre ad Albert Park, Melbourne, Australia, la Formula 1 è pronta a ripartire. Nel frattempo sono arrivati Sebastian Vettel e Maurizio ...

Formula 1 - Ricciardo : 'Mercedes ancora favorita - dietro sfida aperta tra Red Bull e Ferrari : È la previsione del pilota della Red Bull Daniel Ricciardo sul prossimo campionato del mondo di F1, che partirà domenica prossima in Australia. 'Arriviamo all'esordio di Melbourne molto più preparati ...

Formula 1 - come si presentano Mercedes - Ferrari e Red Bull in Australia : Mercedes: il giudizio La Mercedes in questi test è sembrata essere la vettura più performante. Il team non ha mai cercato la prestazione girando sempre con mescole piuttosto dure e con un certo ...

Formula 1 - Hamilton : 'Non è una caso se la Mercedes è la numero 1. Rinnovo? Tutto ok' : ... finora abbiamo davvero spinto la tecnologia ai limiti negli ultimi anni, è per questo che siamo i leader, non è assolutamente una coincidenza se siamo campioni del mondo, non è un caso se siamo i ...

Formula 1 - Hamilton : 'La Mercedes vuole il 5° titolo consecutivo' : Punta al quinto titolo iridato consecutivo la Mercedes, come conferma il campione del mondo in carica, Lewis Hamilton, in occasione di un evento che si è tenuto nella sede della Petronas, la società ...

Formula 1 2018 - l’arma non troppo segreta della Mercedes W09 : La Mercedes ha sicuramente impressionato durante i test. La facilità con cui otteneva e scendeva sotto certi limiti cronometrici con gomme di mescola più dura rispetto agli avversari e le prestazioni mostrate nelle simulazioni di passo gara lasciano pochi dubbi. Al momento il team tedesco risulta essere ancora avanti. Probabile che la W09 abbia risolto quei problemi che affliggevano la W08 e che, in parte, l’avevano resa più avvicinabile dalla ...

Formula 1 - ottimi tempi ai test per la Ferrari : ma le Mercedes non hanno spinto : Non bastano gli ottimi tempi delle due Ferrari ai test di Barcellona per far tornare a casa sereni gli uomini della scuderia di Maranello. Nella classifica di precampionato sono le Rosse a registrare ...

Formula1 Test Montmelò Ricciardo è un missile; Vettel 4° dopo le Mercedes : Acuto di Daniel Ricciardo nella seconda giornata di Test di F.1 al Montmelò: l'australiano della Red Bull è stato il più veloce di questo mercoledì 7 marzo con il tempo di 1'18"047 realizzato verso ...